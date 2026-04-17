Steeve Naud à l’aube d’une retraite bien méritée

Après la concrétisation d’un objectif poursuivi depuis qu’il était jeune alors qu’il rêvait de devenir propriétaire d’un restaurant, Steeve Naud amorce une transition vers la retraite. L’homme d’affaires de Saint-Félicien, copropriétaire pendant 14 ans du restaurant Ô Mets Chinois, met fin à ses activités professionnelles, tout en assurant une période de transition auprès de la nouvelle propriétaire, Viviane Nkaptchouang Djilo. Durant environ trois mois, il accompagnera la reprise afin de faciliter la continuité des opérations.

À l’approche de ses 59 ans, Steeve Naud revient sur un parcours amorcé par une ambition claire : accéder à la propriété d’un établissement de restauration. Cette possibilité s’est concrétisée en juillet 2012, lorsqu’il s’est joint à Laval Ouellet pour acquérir le restaurant Ô Mets Chinois. Dès les premières étapes du projet, des travaux d’agrandissement d’envergure ont été réalisés, sous sa supervision, afin d’augmenter la capacité d’accueil et d’adapter les installations aux besoins croissants de la clientèle.

Au fil des années, il a assumé plusieurs responsabilités liées à la gestion quotidienne. Planification des horaires, encadrement du personnel et participation aux opérations en cuisine ont marqué son implication constante dans l’entreprise.

Double emploi

Parallèlement à ses activités en restauration, Steeve Naud a mené une carrière dans le secteur industriel. En mai 1986, il entamait un emploi à l’usine de pâtes Kraft de Saint-Félicien, aujourd’hui exploitée par Domtar. Il y a poursuivi ses fonctions jusqu’en mai 2022, moment qui a coïncidé avec la mise en vente du restaurant.

Cette nouvelle étape s’oriente désormais vers une réorganisation du temps personnel. Des projets de voyage figurent parmi ses priorités, tout comme un soutien accru aux activités professionnelles de sa conjointe qui opère une garderie en milieu familial. Père de deux enfants et grand-père de quatre petits-enfants, Steeve Naud souhaite également consacrer davantage de temps à sa famille et à ses proches.