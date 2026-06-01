Le Canada sans médaille pour une troisième année de suite

2026 ne sera pas l’année du Canada au hockey international. Après l’élimination hâtive au championnat junior en début d’année, le pays a remporté l’argent aux Jeux Olympiques autant chez les hommes que chez les femmes. Cette fois-ci, le pays avait l’occasion de sauver la face au championnat du monde, lors du match pour le bronze contre la Norvège.

Mais la malchance se poursuit puisque la Norvège l’emporte 3 à 2 en prolongation pour mettre la main sur la première médaille de leur histoire.

Après un parcours parfait en phase préliminaire, le Canada a éliminé les États-Unis en quart-de-finale avant de s’incliner contre la Finlande en demi-finale. C’est Noah Steen qui joue les héros avec le but gagnant en période supplémentaire. Le gardien Henrik Haukeland a bien fait devant le filet avec 44 arrêts.

La Finlande, les tombeurs des Canadiens, a mis la main sur la médaille d’or, en battant la Suisse 1 à 0 en prolongation. Konsta Helenius a marqué le seul but de cette finale, face à l’équipe hôte qui s’incline pour la troisième fois de suite en grande finale.