Quatre personnes impliquées dans l’accident

Vers 7h15 ce matin, la SQ a reçu un appel pour un accident impliquant deux véhicules sur la route de La Friche (route 373) entre Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini. Le face-à-face s’est produit au kilomètre 7, près de Saint-Félicien.

Quatre personnes sont impliquées dans cet accident. « Pour le moment, nous n’avons pas d’autres détails, à savoir s’il y a des blessés ou non », explique la Sergente Nancy Fournier, porte-parole régionale au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La circulation routière se fait en alternance.