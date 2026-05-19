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Mardi, 19 mai 2026

Faits divers

Temps de lecture : 29s

Excès de vitesse majeur à Saint-Félicien

Émile Boudreau
Le 19 mai 2026 — Modifié à 07 h 55 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Une jeune conductrice originaire de Lac-Bouchette a été sévèrement sanctionnée après avoir été interceptée pour un important excès de vitesse, samedi, à Saint-Félicien. L’événement s’est déroulé sur le boulevard du Jardin, où la limite est fixée à 80 km/h.

Selon les informations rapportées par Radio-Canada, la femme de 20 ans circulait à 160 km/h, soit le double de la vitesse permise. Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ), présents sur place, ont rapidement procédé à son interception.

La conductrice a reçu un constat d’infraction totalisant 1618 dollars, en plus de se voir imposer 14 points d’inaptitude à son dossier de conduite. Son permis de conduire a également été suspendu sur-le-champ pour une période de sept jours.

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