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Culture

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Un artiste de Mashteuiatsh au sommet du Indigenous Music Countdown

Le 28 mai 2026 — Modifié à 08 h 26 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’auteur-compositeur-interprète innu Mike Paul Kuekuatsheu, originaire de Mashteuiatsh, vient de marquer un jalon important dans sa carrière en atteignant la première position du Indigenous Music Countdown (IMC) avec sa chanson « Nutshimit», qui signifie « vers l’intérieur des terres» en innu-aimun.

Diffusé partout au Canada, à l’international, par un réseau de radios autochtones ainsi que par plusieurs stations partenaires, le Indigenous Music Countdown se veut comme l’un des plus importants classements consacrés à la musique autochtone.

La présence de Mike Paul Kuekuatsheu en tête de ce décompte revêt également une signification particulière, puisque l’artiste est le seul représentant autochtone du Québec à y figurer.

« Je veux remercier sincèrement toute l’équipe du Indigenous Music Countdown, SiriusXM, Native Communications Inc., les radios autochtones et communautaires ainsi que toutes les personnes qui ont voté et partagé ma musique. Cette première position appartient aussi à notre langue, notre culture et notre territoire. », a souligné Mike Paul Kuekuatsheu.

Reconnu pour sa musique engagée, Mike Paul Kuekuatsheu propose un univers sonore où se croisent folk, rock et musique autochtone contemporaine. Ses compositions mettent notamment en lumière la protection du territoire, la transmission culturelle et les réalités actuelles des communautés autochtones.

Actif depuis plus de 30 ans, Mike Paul Kuekuatsheu a présenté des spectacles aux quatre coins du Québec, mais aussi en Ontario et en Colombie-Britannique, sans oublier des passages aux États-Unis et en Europe. En parallèle, il a fondé sa propre maison de production, autoproduisant plusieurs albums, et s’est également illustré comme conteur et conférencier.

Au fil des années, son travail a été récompensé à de multiples reprises. En 2022, il a notamment remporté deux distinctions aux Indigenous Superstars Awards pour le meilleur album rock et le meilleur album en langue autochtone pour Ashuapmushuan. Son parcours comprend également des nominations aux Indigenous Music Awards (2019), aux Canadian Folk Music Awards (2020) et aux Native American Music Awards (2022).

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