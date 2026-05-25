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Mardi, 26 mai 2026

Faits divers

Temps de lecture : 43s

Deux incendies de forêt maîtrisés au nord du Lac-Saint-Jean

Le 25 mai 2026 — Modifié à 09 h 22 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Dimanche, un incendie de forêt s’est déclaré au kilomètre 22 du chemin des Passes-Dangereuses, au nord du lac Saint‑Jean, rapporte Radio-Canada. Rapidement, quatorze pompiers forestiers ont été dépêchés sur place pour contenir la propagation des flammes.

Le travail des équipes a été facilité par la présence d’un chemin qui a servi de coupe-feu naturel, ce qui a permis de limiter l’avancée du brasier. En raison de ces conditions favorables, les intervenants n’ont pas eu à recourir à l’appui aérien de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Lundi matin, l’incendie couvrait toujours une superficie de 2,6 hectares, mais il était considéré comme maîtrisé. Selon la SOPFEU, le feu aurait été causé par des opérations industrielles dans le secteur.

Par ailleurs, un second incendie est également actif dans la région, cette fois au kilomètre 94 du chemin SaintThomas, au nord-ouest du lac SaintJean. Ce brasier, qui s’étend sur environ 7 hectares, a lui aussi été maîtrisé. D’après la SOPFEU, ce deuxième feu serait attribuable à des activités récréatives.

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