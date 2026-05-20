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Mercredi, 20 mai 2026

Culture

Temps de lecture : 52s

La relève artistique à l’honneur au Gala de la Bourse Objectif Scène

Émile Boudreau
Le 20 mai 2026 — Modifié à 13 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le réseau Objectif Scène a levé le voile sur les artistes et projets retenus pour le Gala de la Bourse Objectif Scène 2026, un événement qui met en lumière la relève en arts de la scène du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le gala se tiendra le mercredi 3 juin, à 19 h 30, à la Salle Pierrette-Gaudreault de Jonquière. Sur scène, cinq propositions artistiques distinctes seront présentées par NA$-T, Léa Deschênes, Ballet Synergie, Grenades et Théâtre de l’Imprévu Improvisation. Chacun des artistes offrira une courte performance devant le public et divers professionnels du secteur culturel.

L’édition 2026 du gala pourra également compter sur la présence de l’humoriste Simon Delisle, qui agira à titre de porte-parole. En plus de soutenir l’initiative, il montera lui-même sur scène dans le cadre de la soirée, ajoutant une touche d’humour à la programmation.

Cette année, la Bourse Objectif Scène distribuera plus de 40 000 $ en prix. Ces récompenses prendront différentes formes, allant de prestations rémunérées à des captations vidéo, en passant par des services de relations de presse, des formations et de l’accompagnement professionnel. L’objectif est d’offrir aux artistes des outils concrets pour structurer et propulser leur carrière.

Les billets pour assister au gala sont déjà disponibles en ligne, sur le site Web du Théâtre La Rubrique.

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