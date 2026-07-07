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Mardi, 07 juillet 2026

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Temps de lecture : 58s

L’interdiction des feux à ciel ouvert étendue à presque tout le Québec

Le 07 juillet 2026 — Modifié à 10 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le ministère de la Sécurité publique a élargi l’interdiction d’allumer des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité à presque l’ensemble du territoire québécois, incluant la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La décision a été prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) en raison des conditions d’assèchement qui persistent dans plusieurs régions situées au nord du fleuve Saint-Laurent ainsi que de la charge de travail « exceptionnelle » à laquelle font face les équipes de lutte contre les incendies de la SOPFEU. Toute personne qui contrevient à cette interdiction s’expose à des sanctions, notamment une amende en plus des frais applicables.

Les autorités soulignent que cette mesure vise à réduire les risques de nouveaux départs de feux dans un contexte où plusieurs incendies demeurent actifs sur le territoire québécois. Selon les plus récentes données, neuf incendies de forêt sont actuellement en activité dans la zone de protection intensive de la SOPFEU. En zone nordique, 190 feux sont toujours actifs.

Depuis le début de la saison de protection, 274 incendies ont été recensés en zone de protection intensive. Parmi ceux-ci, 214 ont été causés par l’activité humaine. Ces sinistres ont affecté une superficie totale de 71 394,3 hectares. En zone nordique, 237 incendies ont été enregistrés, dont seulement quatre sont attribués à des causes humaines. Ils ont toutefois ravagé près de 298 502,1 hectares de forêt.

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