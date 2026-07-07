Neuf membres du collectif Première Nation Mamo accusés de méfaits

Neuf personnes liées au collectif Première Nation Mamo ont comparu au palais de justice de Roberval, lundi matin, où elles ont été accusées de méfaits de plus de 5000 dollars en lien avec des actions ayant entravé des opérations forestières de Domtar et de l'entrepreneur général Aishkath, basé à Mashteuiatsh.

Les accusations découlent de deux événements distincts survenus en 2025, rapporte Radio-Canada. Le premier concerne un blocage tenu devant l’usine de Domtar à Saint-Prime, entre le 20 et le 23 juillet. Le second s’est déroulé à Obedjiwan, en Haute-Mauricie, entre le 25 et le 27 août.

Domtar a indiqué que, dans le dossier concernant le blocage de Saint-Prime, la plainte avait été déposée par un employé-cadre de l’entreprise. La société précise qu’elle n’est donc pas directement impliquée dans les procédures judiciaires actuellement engagées.

Parmi les accusés, Guy Paul, Dave Petiquay, Nadia St-Gelais et Dave Casey font face à des accusations en lien avec les deux événements. Les autres personnes accusées sont David Langevin, Carl Michel, Réal Jr Leblanc, Martin Pronovost et Claude Niquay.

Lors des deux actions de protestation, le collectif Première Nation Mamo réclamait notamment l’arrêt des coupes forestières sur des territoires qu’il considère comme ancestraux. Certains des accusés se sont d’ailleurs présentés comme des « gardiens du territoire ».