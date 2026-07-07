SUIVEZ-NOUS

Mardi, 07 juillet 2026

Faits divers

Temps de lecture : 52s

Blocage forestier

Neuf membres du collectif Première Nation Mamo accusés de méfaits

Le 07 juillet 2026 — Modifié à 07 h 38 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Neuf personnes liées au collectif Première Nation Mamo ont comparu au palais de justice de Roberval, lundi matin, où elles ont été accusées de méfaits de plus de 5000 dollars en lien avec des actions ayant entravé des opérations forestières de Domtar et de l'entrepreneur général Aishkath, basé à Mashteuiatsh.

Les accusations découlent de deux événements distincts survenus en 2025, rapporte Radio-Canada. Le premier concerne un blocage tenu devant l’usine de Domtar à Saint-Prime, entre le 20 et le 23 juillet. Le second s’est déroulé à Obedjiwan, en Haute-Mauricie, entre le 25 et le 27 août.

Domtar a indiqué que, dans le dossier concernant le blocage de Saint-Prime, la plainte avait été déposée par un employé-cadre de l’entreprise. La société précise qu’elle n’est donc pas directement impliquée dans les procédures judiciaires actuellement engagées.

Parmi les accusés, Guy Paul, Dave Petiquay, Nadia St-Gelais et Dave Casey font face à des accusations en lien avec les deux événements. Les autres personnes accusées sont David Langevin, Carl Michel, Réal Jr Leblanc, Martin Pronovost et Claude Niquay.

Lors des deux actions de protestation, le collectif Première Nation Mamo réclamait notamment l’arrêt des coupes forestières sur des territoires qu’il considère comme ancestraux. Certains des accusés se sont d’ailleurs présentés comme des « gardiens du territoire ».

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une personne disparue retrouvée morte dans le lac Saint-Jean
Publié à 8h00

Une personne disparue retrouvée morte dans le lac Saint-Jean

Une opération de recherche avait été lancée lundi après-midi sur le lac Saint-Jean, dans le secteur de Saint-Henri-de-Taillon, après la disparition d'une personne qui se baignait dans le plan d'eau. Celle-ci a été retrouvée sans vie dans la soirée. Les services d'urgence ont été appelés vers 14 h 45 à la suite d'un signalement faisant état d'une ...

LIRE LA SUITE

Une victime est déplorée
Publié le 5 juillet 2026

Une victime est déplorée

Une victime est déplorée à la suite d'un accident survenu hier après-midi dans le cadre de l’évènement Drags de rue de l’Autodrome St-Félicien. Le décès a été confirmé par une personne vraisemblablement proche de la victime dans les commentaires d'une publication Facebook de l’Autodrome St-Félicien parue plus tôt aujourd’hui. « Toute l’équipe ...

LIRE LA SUITE

Violence dans les urgences du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Publié le 2 juillet 2026

Violence dans les urgences du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le ton monte dans les urgences d’hôpitaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les déclarations d’accidents liés à de la violence envers le personnel hospitalier sont d’ailleurs en hausse, et atteignent un sommet en 2025. Les chiffres dévoilé par TVA Nouvelles Saguenay-Lac-Saint-Jean font état que depuis 2022, incluant l’année en cours, 85 accidents se ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES