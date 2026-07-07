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Entente de principe entérinée au CPE Le Jardin Robi

Le 07 juillet 2026 — Modifié à 09 h 03 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le conflit de travail qui opposait depuis plusieurs mois le Syndicat des travailleuses des CPE et des bureaux coordonnateurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean et la direction du CPE Le Jardin de Robi depuis l’automne dernier est sur le point de prendre fin. L’entente de principe conclue le 3 juillet entre les deux parties a été adoptée tant par les salariées que par l’employeur.

Les travailleuses ont entériné l’entente lors d’une assemblée générale tenue le 6 juillet. Le conseil d’administration du CPE a également donné son aval au cours d’une rencontre tenue le même soir, officialisant ainsi la fin des négociations. Les détails de l’entente conclue entre les parties n’ont toutefois pas encore été rendus publics.

Rappelons qu’au cœur du litige se trouvait la question de la rémunération d’une pause repas de 30 minutes. La direction du CPE souhaitait mettre fin au paiement de cette période, une décision contestée par la vingtaine de salariées qui y voyait la fin d’un droit acquis.

Rappelons également que durant le conflit, le Tribunal administratif du travail (TAT) avait rendu une décision en faveur de la partie patronale en ordonnant le maintien minimal des services de garde en vertu de la Loi 14, entrée en vigueur le 30 novembre dernier. Cette décision marquait une première, puisqu’il s’agissait du tout premier conflit où cette législation était appliquée. À la suite d’une séance de conciliation, les parties s’étaient entendues sur un retour au travail partiel, les services étant assurés trois jours par semaine.

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