« Bonjour. Est-ce que cet article est toujours disponible? »

Les habitués qui magasinent ou vendent sur Marketplace savent qu’à la suite de cette question, il y a une chance sur deux pour que l’acheteur potentiel disparaisse dans la nature après leur réponse. Ou, pire, s’il passe à l’étape suivante : « j’vais passer demain », probablement qu’il ne se présentera jamais, sans un mot ou excuse. Alors tu restes plantée dans ton salon à regarder dehors, mélancolique, seule, avec ton toaster pour lequel tu demandais 15$, dans les mains.

Marketplace, c’est la jungle du commerce en ligne sur Facebook, un endroit où le civisme est une option. Il y a ceux qui posent une question pour ensuite se transformer en fantôme. Les marchandeurs agressifs qui t’offrent la moitié du prix affiché sans te dire bonjour. Les rois du timing douteux qui exigent de passer là, maintenant. Ou, les colons assumés qui se sentent en droit de t’insulter parce que tu refuses leur offre indécente.

Ce qui me fascine dans tout ça, c’est à quel point l’écran dédouane les gens de toute courtoisie. La même personne qui t’ignore en ligne, t’insulte ou te fait perdre ton temps, se comporterait-elle comme ça dans la vraie vie?

Admettons qu’au resto, un client se commande un plat, et sacre son camp sans rien dire quand le serveur arrive avec l’assiette? Ou pourquoi pas à l’épicerie, quelqu’un demande au commis : sont où, vos fraises? Pis tourne les talons sans attendre la réponse. Pourquoi pas, chez Canadian Tire, lancer à la caissière : je t’offre 50$ cash pour ton air fryer, et partir en la traitant de voleuse parce qu’elle refuse le deal.

Ça semble absurde? Pourtant, ça se passe comme ça à chaque jour en ligne.

Cette attitude me rappelle celle des trolls qui sévissent sur les réseaux sociaux. Protégés par leur écran, ils se permettent de débiter des grossièretés qu’ils n’oseraient probablement jamais prononcer face à face. C’est préoccupant, parce que si ces comportements s’enracinent dans notre quotidien virtuel, est-ce que ça ne finira pas par déborder dans la réalité?

Déjà, on voit des signes que la politesse s’effrite dans la vie de tous les jours. Des clients de plus en plus impatients, des échanges de plus en plus secs… J’espère qu’on n’est pas en train d’accepter que l’impolitesse en ligne devienne une norme, parce que ça va être beau sur un moyen temps quand on va voir des affiches partout « merci d’être poli ».

Le savoir-vivre se désagrège. La prochaine fois que vous écrirez « Bonjour, cet article est-il toujours disponible? » posez-vous la question à savoir si vous êtes en mesure d’aller au bout d’une conversation. En face de vous, y’a quelqu’un qui prend le temps de répondre, au travers de son horaire et de sa vie.

En ligne, ou en face, le comportement devrait être le même. Le respect, c’est pas une question de canal ou de circonstances.

Sur ces paroles, oui mon album de cartes Pokémon est toujours disponible. Non, je ne livre pas. Oui, je suis à Dolbeau-Mistassini et mon prix est ferme. Come on, tout ça est expliqué noir sur blanc dans mon annonce SI VOUS AVIEZ PRIS LE TEMPS DE LA LIRE.