Avant de dire oui, posons nos conditions

Et voilà ! Hydro-Québec a besoin de notre région pour assurer la sécurité énergétique de la province. Avec le projet de parc éolien dans la zone Chamouchouane, les citoyens et citoyennes de La Doré, Saint-Félicien et Saint-Prime verront leur beau paysage naturel changé. C’est environ la moitié de la population de la MRC Domaine-du-Roy qui est directement concernée.

Environ 80 éoliennes de 200 mètres de hauteur seront construites sur la montagne au sud-ouest de ces municipalités. En passant, 200 mètres, c’est énorme. Celles de Saint-Gédéon mesurent 176 mètres, Place Ville-Marie à Montréal fait 188 mètres avec ses 47 étages. Vous pouvez imaginer l’ampleur de ces mâts.

Si l’énergie produite s’en va dans la région métropolitaine, pourquoi ne pas construire ce parc sur des terres agricoles dans les vastes plaines du fleuve Saint-Laurent ? La réponse est claire : l’acceptabilité sociale. Ce concept un peu nébuleux signifie que si des groupes d’intérêts ne montent pas aux barricades, si tous les élus sont d’accord, si les Autochtones sont partenaires, alors tout le monde est supposé être content. C’est exactement le raisonnement derrière l’acceptabilité sociale, et nous assistons présentement à la campagne bien orchestrée des spécialistes d’Hydro-Québec pour nous convaincre.

Nous sommes une région ressource. Vous l’avez déjà entendu : le Québec et l’Amérique du Nord ont besoin de notre bois, de nos minéraux, de notre aluminium et de l’énergie que nous produisons ici. Mais qu’avons-nous en retour ? Rien. Nous devons nous battre depuis 25 ans pour une autoroute dans la région, et elle n’est toujours pas terminée. Tout reste compliqué. Toujours. Nous devons lutter, nous mettre à genoux pour obtenir une simple subvention. Nous, les régions ressources, sommes les enfants pauvres du Québec.

La MRC Domaine-du-Roy est dévitalisée, ce qui veut dire qu’elle connaît un déclin socio-économique important et durable : fermetures de commerces et de services, bâtiments vacants, peu d’emplois disponibles, perte ou stagnation de la population. Avec le parc éolien, la MRC touchera environ 4 millions de dollars par année pendant 30 ans. Voilà notre retour sur investissement. Car pour obtenir l’acceptabilité sociale, nous deviendrons collectivement propriétaires d’une partie du parc… après avoir emprunté pour financer notre part. Aucun cadeau. Juste notre juste part. Et 4 millions par année… pensez-vous vraiment que ça va changer quoi que ce soit ?

Clairement, il nous faut beaucoup plus.

Si nous étions plus businessman, si nous avions le sens des affaires, nous pourrions exiger pour ce parc l’implantation d’une nouvelle entreprise de transformation d’aluminium en technologies modernes, des améliorations à nos infrastructures ou, comme les Cris, des compensations financières bien supérieures. Une occasion comme celle-ci, ça n’arrive pas souvent. Alors pourquoi ne pas en profiter pour réclamer, une fois pour toutes, notre juste part de richesse ?

Élus de la MRC Domaine-du-Roy, ne vous laissez pas endormir par les beaux discours. Avant de dire oui, exigez des compensations, demandez de nouvelles infrastructures, ou l’implantation d’entreprises, pour qu’enfin, nous obtenions notre juste part. C’est votre rôle d’améliorer notre qualité de vie et notre économie.