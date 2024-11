La bioéconomie au coeur du développement du territoire

La MRC Domaine-du-Roy souhaite miser sur la revalorisation de ses ressources naturelles pour assurer le développement du territoire et de ses communautés. C’est ce qui est ressorti du premier Rendez-vous de la bioéconomie qui s’est tenu jeudi dernier à Saint-Félicien.

Dans le cadre de cet événement, la MRC a annoncé le lancement de son plan d’action pour accélérer le développement de la bioéconomie. La création d’un fonds de 250 000 $ dédié aux projets en bioéconomie, le lancement d’une formation en partenariat avec l’UQAC et le développement de produits biosourcés en collaboration avec le Consortium de recherche sur la transformation et la valorisation des bioproduits (CRTVB) sont les initiatives au centre de ce plan.

« La bioéconomie, concrètement, c’est la valorisation des produits et des sous-produits que l’on retrouve sur notre territoire. Quand on parle de bioéconomie et de valorisation de nos ressources, ça passe nécessairement par l’industrie forestière et agricole, mais c’est aussi d’élargir ces réflexions sur d’autres créneaux comme le tourisme », explique Yanick Baillargeon, préfet de la MRC.

Entrepreneurs, experts ainsi qu’acteurs politiques et communautaires régionaux étaient présents pour entendre les différents intervenants invités à l’évènement auquel une centaine de personnes ont participé.

« Ce premier événement axé sur la bioéconomie se veut le premier pas de cette nouvelle stratégie que l’on s’est donné. Notre souhait était que les acteurs du milieu puissent discuter, trouver des voies d’avenir et trouver des opportunités de collaboration en lien avec la bioéconomie. Plusieurs choses peuvent être faites sur le territoire et nous avons déjà des projets d’amorcés », ajoute le préfet.

Possibilités

Justement, parmi les projets déjà amorcés, le réseau d’eau chaude de l’usine de cogénération de Saint-Félicien fait partie des chantiers qui s’inscrivent dans cette démarche. La MRC souhaite également soutenir la mise en place d’un centre de valorisation de la biomasse.

« Un autre exemple est la valorisation des rejets en agriculture. Par exemple, les producteurs de graines de chanvre n’utilisent pas la tige des plants. Ça devient un déchet dont on doit disposer, et ça engendre des coûts. Est-ce qu’il y a une possibilité de valoriser ces tiges pour d’autres utilisations? Ça fait partie des questions que l’on se pose actuellement », affirme Yanick Baillargeon.

La MRC a par ailleurs profité de l’occasion pour lancer son nouveau slogan « De nos ressources émerge l’avenir ».

Expertise européenne

Au début du mois, une délégation formée de 23 acteurs régionaux impliqués dans le développement économique du territoire se sont rendus en France, un pays leader en matière de bioéconomie.

« Le modèle français est hyper coopératif. Plusieurs entreprises collaborent pour développer cette bioéconomie. Pendant cette mission en France, il y a eu plusieurs avancés sur la possibilité de faire des partenariats et d’importer ce modèle ici », conclut le préfet.

Jessica Canon de Bioeconomy For Change, la référence de la bioéconomie en France, a d’ailleurs présenté une conférence à ce sujet jeudi dernier à Saint-Félicien dans le cadre du Rendez-vous de la bioéconomie.