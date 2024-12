Calendriers de l'Avent bloqués par Postes Canada

L’impasse au chapitre des négociations entre le gouvernement fédéral et les travailleurs de Postes Canada impacte sévèrement plusieurs entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À l’arrivée du temps des fêtes, les commerçants dénoncent le fait de subir les conséquences d’un conflit qui, finalement, ne les concerne pas.

Au-delà de la frustration qui s'accumule, c’est le sentiment d’être pris en otage par ce conflit de travail qui habite les entrepreneurs de la région. Émilie Gaudreault, fondatrice de l’entreprise Délices du Lac-Saint-Jean, ne cache pas sa frustration.

« J’ai acheté des items pour faire la transformation et la revente de mes produits. Présentement, je suis bloquée du côté de Postes Canada. Je me sens en otage par le mouvement de grève. Je comprends qu’il puisse y avoir des litiges, mais les petits marchands n’ont vraiment pas besoin de subir un conflit qui n’est pas le nôtre », lance Émilie Gaudreault.

Le 12 novembre dernier, l’émission Salut Bonjour présentait les calendriers de l’Avent de Délices du Lac-Saint-Jean. Ce sont ces calendriers qui sont actuellement entreposés par Postes Canada en attendant que le conflit se règle.

« Ça n’arrive pas souvent dans une vie d’entrepreneur d’avoir une telle vitrine. Nous avons eu beaucoup de commandes cette année. C’est extrêmement frustrant de préparer un produit pour le temps des fêtes et de ne pas être en mesure de le livrer. Présentement, je dois rembourser mes clients », ajoute-t-elle.

Temps des fêtes

Plusieurs entreprises vont chercher une partie importante de leurs revenus annuels dans les semaines qui précèdent Noël. Pour l’instant, il est difficile d’estimer l’impact financier que la situation actuelle pourrait avoir sur certains commerces.

« Cette situation est en train de freiner le développement économique des entreprises. Le commerce en ligne nous permet d’aller chercher des profits importants pour nos entreprises. Aujourd’hui, avec la réalité des commerces en région, tu ne peux plus te permettre de manquer cette période de l'année », explique l’entrepreneure.

Alternatives

Si le conflit perdure, Postes Canada risque de perdre une part significative du marché au détriment de distributeurs privés. La savonnerie la Bergerie du Nord, située à Normandin, fait partie des commerces forcés de trouver une alternative à la société d’État pour la livraison de ses produits.

« C’est un gros casse-tête pour la période des fêtes. Je pense que plusieurs entrepreneurs ne retourneront pas vers Postes Canada une fois la grève terminée. La rapidité de livraison et le coût des services pèsent dans la balance », affirme Julie Trottier, propriétaire de la savonnerie la Bergerie du Nord.

Le copropriétaire des boutiques Galerie du jouet, Jean-François Dallaire, affirme pour sa part que de plus en plus de commerces se tournent vers des alternatives. L’entreprise qui possède 6 magasins dans la région fait affaire avec différents distributeurs et est donc peu impactée par la grève.

« Présentement, si nous étions seulement avec Postes Canada, sans avoir de plan B, c’est certain que nous serions en difficulté. Aujourd’hui, il existe plein de plateformes et de fournisseurs différents qui offrent des prix compétitifs, donc les commerçants ont le choix », dit-il.