The Wood & Fils obtient le prix de la meilleure qualité de fibre à l'usine Ignace en Ontario

Pour une troisième année consécutive, The Wood & Fils a obtenu le prix de la meilleure qualité de fibre livrée à l’usine d’Ignace en Ontario. L’entreprise dont le siège social est situé sur le boulevard Hamel à Saint-Félicien approvisionne en bois les trois usines de sciage de Domtar dans cette province.

:« Nous avons reçu la plaque honorifique en février à l’aéroport de Thunder Bay en présence de nos employés », explique Kevin Dubois, copropriétaire de l’entreprise.

Présent en Ontario depuis 2017, The Wood & Fils, fournit la fibre à l’usine d’Ignace et à deux autres usines de Domtar en Ontario, celles de Thunder Bay et celle d’Atikokam.

Les 150 employés de The Wood & Fils proviennent des quatre coins du Québec. « Nos employés travaillent en formule 14/14 et ils sont transportés en avion. Le transporteur part de Saint-Hubert et embarque d’autres travailleurs à Mont-Joli et finalement à Bagotville pour se rendre à l’aéroport de Thunder Bay », ajoute-t-il.

Mentionnons que tous les postes de l’entreprise sont comblés. « Chez nous il n’y a pas de problème de main-d’œuvre. Nous ne manquons pas d’employés. On a même une liste d’attente. »

Opérations en Ontario

The Wood & Fils ne fait pas que couper du bois pour les trois usines de l’Ontario.

« Nous avons diversifié nos opérations en intégrant, à titre d’entrepreneur général, la construction et l’entretien de chemins forestiers, ainsi que le chargement et le transport du bois vers les usines. Nous offrons un service clef en main pour nos clients. »

« Notre mission est de devenir la référence dans le domaine forestier, et ce, en optimisant nos opérations grâce au développement technologique dans un contexte de développement durable et d’amélioration continue. Nous sommes fiers de régénérer la forêt de demain par nos actions d’aujourd’hui, tout en créant des emplois et de la richesse », expriment les représentants de l’entreprise.