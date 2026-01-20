Le groupe de travail du gouvernement fédéral entame ses consultations

Le gouvernement du Canada avait annoncé, le 26 novembre, la mise sur pied d'un groupe de travail sur la transformation du secteur forestier canadien chargé de recommander des pistes d’action pour restructurer, rééquiper et repositionner l’industrie forestière du pays.

Le groupe, qui a tenu sa première réunion hier, amorce maintenant un mandat de 90 jours durant lequel ses membres mèneront une série de consultations auprès de l’industrie, des gouvernements provinciaux et territoriaux, de représentants autochtones ainsi que des organisations syndicales et patronales du secteur. Le public sera également invité à contribuer, grâce à un portail de participation citoyenne qui sera mis en ligne dans les prochains jours.

À l’issue de ces trois mois de travaux, le groupe remettra un rapport détaillé comportant une série de recommandations officielles au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson.

Le groupe de travail est coprésidé par Ken Kalesnikoff, conseiller principal et directeur de Kalesnikoff Mass Timber, ainsi que par Frédéric Verreault, vice‑président des Affaires corporatives chez Chantiers Chibougamau. Ils sont épaulés par six autres membres provenant de divers horizons parmi lesquels se trouvent Lana Payne, présidente nationale d’Unifor, et Luc Thériault, président de Domtar Canada et coprésident de l’Alliance canadienne pour le commerce du bois d’œuvre.