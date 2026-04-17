Ottawa annonce un versement supplémentaire du crédit pour la TPS/TVH

Le gouvernement fédéral a annoncé aujourd’hui qu’environ 12 millions de contribuables recevront un versement supplémentaire équivalant à 50 % du crédit pour la TPS/TVH. Ce paiement unique sera versé le 5 juin prochain aux personnes admissibles.

Le montant du versement sera calculé à partir des renseignements figurant dans la déclaration de revenus de 2024 des bénéficiaires. Pour y avoir droit, il faudra avoir produit cette déclaration et avoir été admissible au crédit pour la TPS/TVH en janvier 2026.

Ce versement ponctuel s’inscrit dans la mise en place de la nouvelle allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels, qui remplacera officiellement le crédit pour la TPS/TVH à compter du 3 juillet 2026.

Cette allocation vise à offrir un soutien accru aux ménages canadiens grâce à des versements trimestriels bonifiés de 25 % au cours des cinq prochaines années. Les critères d’admissibilité seront les même que ceux du crédit pour la TPS/TVH.

Concrètement, une famille de quatre personnes pourrait recevoir jusqu’à 1 890 $ en 2026, montant qui inclut le versement supplémentaire de juin. De son côté, une personne seule pourrait toucher jusqu’à 950 $ pour la même année.