Shukan Construction s’agrandit

Contenu commandité

Construire solide est le slogan de l’entreprise Shukan Construction, entrepreneur général résidentiel et commercial, qui priorise la qualité. « Notre but est d’avoir une relation à long terme avec nos clients », affirme le gestionnaire Frédéric Langlais. Fondée en juin 2022, l’entreprise est située à Mashteuiatsh et couvre tout le secteur du Lac-Saint-Jean.

UNE CROISSANCE FULGURANTE

« Depuis un an, on reçoit davantage de cv », se réjouit monsieur Langlais. En seulement deux ans et demi, l’entreprise est passée de trois partenaires à dix-huit employés. L’équipe jeune et dynamique, âgée de 21 à 35 ans, rend Shukan Construction attrayante. C’est aussi l’efficacité rendue possible grâce à la machinerie. L’acquisition récente d’un chariot élévateur télescopique aide grandement pour augmenter l’efficacité et le levage des lourdes charges quotidiennes.

D’autres nouveautés sont en cours, comme l’ajout de la licence 1.1.1 et 1.1.2 (Garantie Construction Résidentielle) pour les maisons neuves. Le but est de réaliser une inspection pré réception avec l’entrepreneur pour assurer la sécurité et la qualité à l’acheteur.

S’ADAPTER AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

L’entreprise s’est dotée d’une division plomberie et propose des projets de construction clé en main. Les clients bénéficient de différents services pour rénover du sol au plafond. Des solutions à la carte sont proposées pour oeuvrer à la fois dans leurs cuisines et leurs salles de bain.

En cas d’urgence, l’équipe est capable d’intervenir rapidement. « L’année passée, il y a eu des gros vents à Noël avec de nombreuses toitures arrachées », se souvient le gestionnaire. Les professionnels se sont déplacés durant la période de vacances pour réparer avec soin les toits endommagés. Les clients étaient ravis et certains valorisaient la réactivité de l’entreprise sur les réseaux sociaux.

DES CONDITIONS DE TRAVAIL LIÉES À LEURS VALEURS

Frédéric Langlais ainsi que ses partenaires Jean-Daniel Guay et Bruno-Pier Painchaud, respectent la conciliation travail-famille. « On est tous des jeunes parents et on n'a pas le contrôle quand les enfants sont malades ou ont besoin de rendez-vous donc on est conciliants », confie monsieur Langlais.

L’entreprise prône également l’inclusion des personnes autochtones. Shukan Construction est l’une des entreprises qui emploie le plus de travailleurs innus dans le domaine de la construction à Mashteuiatsh, estime Frédéric Langlais. Ouvert autant aux personnes autochtones qu'aux personnes allochtones, le gestionnaire ajoute qu’ils travaillent « de la même façon avec tout le monde. »

Pour le gestionnaire, chacun à son rôle à jouer dans l’entreprise, telle que dans une famille. « L’esprit d’équipe est primordial », témoigne-t-il. C’est probablement cette force qui leur permet de terminer finalistes dans le projet de la Corporation de Développement Économique Montagnaise pour les compagnies autochtones, dans la catégorie construction. Les lauréats seront annoncés lors de la soirée Uashteshiu à Sept-Îles, le 14 septembre prochain. Cet événement met à l’honneur les entrepreneurs issus de la nation innue, à travers tout le Québec.

29, RUE UAPUSH, MASHTEUIATSH

418 929-5137