Contenu commandité

Chaque foyer de la région produit annuellement l’équivalent d’une tonne de déchets, dont près de 75 % pourraient être recyclés ou compostés. Le tri fait partie de la solution pour réduire notre montagne de déchets qui s’accumule au lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station.

C’est pourquoi la Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-Jean, la Ville de Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay unissent leurs forces dans la campagne régionale « À CAUSE TU FAIS SIMPLE DE MÊME? » pour informer, sensibiliser et éduquer la population sur les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles.

L’IMPORTANCE DU TRI

Déposer les matières recyclables et compostables dans les bons bacs ou les apporter à l’écocentre peut sembler anodin, mais chaque kilogramme détourné prolonge la durée de vie du site d’enfouissement et contribue directement à l’atteinte des objectifs de réduction des déchets.

La participation citoyenne au bac brun est en constante augmentation, atteignant 18 443 tonnes de matières organiques collectées en 2023. Les écocentres sont toujours très prisés, avec plus de 181 000 visites annuellement au Saguenay et autant au Lac-Saint-Jean. Chaque année, 32 000 tonnes de matières recyclables, en moyenne, sont traitées dans les centres de tri de Saguenay et de Roberval. C’est un bon début, mais on peut faire plus.

DES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION

Les trois organisations responsables de la campagne proposent plusieurs ressources pratiques pour atteindre leurs objectifs, ainsi que des conférences et outils disponibles ici : TRIER, C'EST PAS COMPLIQUÉ! | Linktree.