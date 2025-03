Oser une carrière en politique

Contenu commandité

Nancy Guillemette ne se destinait pas à une carrière politique. Elle a tracé son chemin avec conviction et détermination. Après 12 ans dans le domaine dentaire, elle a poursuivi son engagement dans le milieu communautaire en dirigeant Santé Mentale Québec. Son parcours l’a ensuite menée à la politique municipale, où elle a siégé pendant huit ans à Roberval avant d’être élue députée provinciale.

Elle souhaite transmettre un message fort aux femmes : oser se lancer en politique. À l’approche des élections municipales, elle voit une occasion en or pour les femmes de s’impliquer dans la vie publique. Madame Guillemette insiste sur l’importance d’une représentativité diversifiée à tous les niveaux décisionnels. Elle croit fermement que la politique doit accueillir des profils issus de tous les horizons. Son propre cheminement lui a appris qu’il ne faut pas se mettre de barrières. Lorsqu’on lui a proposé de déposer sa candidature comme députée, elle pensait ne pas avoir le bagage nécessaire. Pourtant, elle a rapidement réalisé que son expérience et sa proximité avec la réalité des citoyens étaient des atouts inestimables.

Malgré les défis, elle insiste : la politique est avant tout un travail humain. Son rôle est d’être à l’écoute des citoyens et de porter leurs préoccupations à l’Assemblée nationale.

« Je me considère comme une agente du changement plutôt qu’une politicienne. Ça va au-delà des politiques, on doit avoir de l’écoute, être attentif à ce qui se dit sur le terrain, on est des conciliateurs, des médiateurs. »

