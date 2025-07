Qu'est-ce que la bioéconomie? Pourquoi s'y engager?

Contenu commandité

En collaboration avec la MRC Domaine-du-Roy

Depuis plusieurs années, on sent une volonté de développer nos territoires de façon durable et dans le respect de notre environnement. Comment ne pas saluer ces démarches ambitieuses qui visent à bâtir un avenir meilleur pour les générations futures?

La MRC du Domaine-du-Roy a d’ailleurs choisi de miser sur la bioéconomie comme fil conducteur de son développement, et ce, pour de bonnes raisons. Parce que la bioéconomie, c’est plus qu’un concept; c’est une occasion concrète de faire autrement en s’appuyant sur ce que notre territoire a de plus riche : ses ressources renouvelables.

J’ai envie de vous partager, en toute simplicité, ce que ça veut dire, la bioéconomie, et pour quelles raisons je suis convaincu que c’est une avenue porteuse.

LA BIOÉCONOMIE, C’EST QUOI AU JUSTE ?

La MRC a adopté cette définition :

« La bioéconomie englobe l’ensemble des activités de production, de valorisation et de transformation des ressources renouvelables, ainsi que le développement de technologies vertes et de processus innovants. Il s’agit d’une démarche d’économie circulaire respectueuse de l’environnement. »

On pourrait aussi dire que la bioéconomie est une économie basée sur la valorisation du vivant. Contrairement à l’économie traditionnelle basée sur les ressources fossiles ou la chimie de synthèse, elle repose sur ce que la nature nous offre et sur notre capacité à mieux l’utiliser, sans l’épuiser.

UN LEVIER POUR RÉPONDRE AUX GRANDS DÉFIS D’AUJOURD’HUI

En tant que société, on ne peut plus continuer à miser uniquement sur une économie basée sur l’exploitation des ressources et une croissance infinie dans un monde aux ressources finies. C’est là que la bioéconomie, basée sur une valorisation optimale des ressources renouvelables, change la donne.

Elle touche à des enjeux majeurs de notre société, dont :

Le développement durable;

L’autonomie alimentaire;

La transition énergétique;

L’économie circulaire;

L’adaptation aux changements climatiques;

La santé humaine et animale.

DES EXEMPLES BIEN CONCRETS

Sur notre territoire, plusieurs avenues sont possibles. En voici quelques-unes.

1. Les biomatériaux

Chanvre industriel, biochar, béton de paille;

Bioplastiques pour l’emballage, l’automobile ou le bâtiment;

Tissus à base de fibres de bois;

Fournitures médicales.

2. L’alimentation humaine et animale

Biochar comme amendement du sol à long terme pour améliorer la productivité;

Transformation de l’avoine en flocons et autres coproduits;

Application de divers sous-produits du bleuet et autres petits fruits pour des compléments alimentaires, des molécules bioactives, etc.

3. La bioénergie

Biocarburants;

Biométhanisation des résidus organiques;

Chauffage à la biomasse;

Cogénération pour doubler l’efficacité énergétique.

4. La biosanté

Antimicrobiens, antifongiques, colorants naturels;

Agents anti-inflammatoires, antioxydants, polyphénols;

Huiles essentielles et extraits pour la santé humaine et animale.

Ces exemples reposent soit sur une diversification des produits issus d’une même ressource, soit sur la valorisation de résidus habituellement inutilisés ou sous-utilisés. Ce qui est considéré comme un déchet pour une entreprise peut devenir une matière première pour une autre.

LA STRATÉGIE À RETENIR : TIRER LE MAXIMUM DE VOS RESSOURCES

Voici, en résumé, quelques principes de base pour embarquer dans la bioéconomie :

Faire plus avec les ressources que vous avez;

Valoriser vos résidus : les sous-produits qui en sont issus peuvent souvent être plus rentables que vos produits de base;

Explorer les deuxièmes et troisièmes transformations;

Rechercher la plus grande valeur ajoutée possible.

UN MOT SUR LA PLANIFICATION

Comme tout projet d’affaires, un projet en bioéconomie doit satisfaire certains prérequis, être bien pensé, structuré et accompagné. N’hésitez pas à contacter la MRC du Domaine-du-Roy pour vous accompagner dans vos projets.

EN CONCLUSION

La bioéconomie, ce n’est pas une mode. C’est un virage que plusieurs ont déjà amorcé, parfois sans le nommer. Ce que la MRC propose, c’est de l’embrasser pleinement.

Agriculteurs, forestiers, gens du tourisme, transformateurs, artisans : la bioéconomie est votre affaire autant que celle de la MRC. Et c’est en travaillant ensemble qu’on en fera un moteur d’avenir pour notre territoire.

À vous de jouer!

Pour en savoir plus sur la bioéconomie, cliquez ici!