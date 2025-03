La Sûreté du Québec perquisitionne à Normandin et Saint-Félicien

La Sûreté du Québec ne prend aucun répit en ce qui a trait à la lutte pour le trafic de stupéfiants dans la région. Les enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs ont mené dans la matinée de jeudi une opération policière à Normandin et à Saint-Félicien.

Les policiers, munis d’un mandat, ont perquisitionné deux résidences de ces localités. Ils ont procédé du coup à l’arrestation d’un suspect âgé de 34 ans, qui fera vraisemblablement face à des accusations en matière de trafic de stupéfiants. L’homme a été libéré en attente de la suite des procédures. Sur place, un homme de 51 ans a aussi été rencontré par les enquêteurs.

En ce qui a trait à la perquisition, les policiers ont procédé à la saisie de plus de 1000 comprimés de méthamphétamine, plus de 300 grammes de cocaïne, quatre téléphones cellulaires, et à plus de 1 300$ en argent canadien, en plus de matériel destiné au trafic de stupéfiants. L’opération a mobilisé une dizaine de policiers et un maître-chien de la Sûreté du Québec.

La SQ rappelle également à toute personne qui détiendrait des informations en lien avec des activités liées au trafic de stupéfiants qu’elle peut contacter la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.