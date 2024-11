La Traversée internationale du lac St-Jean recherche un(e) directeur(trice) général(e)

La Traversée internationale du lac St-Jean inc. organise, depuis maintenant 70 ans, l’une des plus prestigieuses compétitions de nage en eau libre au monde. L’organisation tient notamment des compétitions d’envergures provinciale, nationale et internationale dans le cadre d’un festival populaire se déroulant à Roberval.

Le conseil d’administration est à la recherche d’une personne pour occuper à temps plein les fonctions de direction générale. Cette personne aura pour responsabilité de diriger l’organisation dans la poursuite et la consolidation de son développement fondé sur l’implication du milieu, l’engagement de ses employés et de sa ressource première : les bénévoles. Elle sera imputable des ressources humaines et financières en cohérence avec les directives du conseil d’administration.

Compétences requises :

Leadership mobilisateur et vision stratégique

Excellentes aptitudes en communication, y compris la maîtrise de l’anglais (un atout)

Solides habiletés en animation et en gestion de la performance

Sens de la planification et grande capacité d’adaptation

Qualifications :

Diplôme universitaire de 1er cycle

Posséder de l’expérience en gestion

Avoir déjà été impliqué dans une organisation axée sur le bénévolat

Posséder une formation de base en administration (un atout)

Connaissance du milieu dans lequel l’événement se déroule.

Pour postuler :

Envoyez votre CV et une lettre où vous nous partagez votre vision pour la Traversée avant le vendredi, 29 novembre 2024 à 16 h à l’attention de Mme Jessica Tremblay, présidente.

Par courriel: traversee@traversee.qc.ca

Par la poste: 1130, boulevard Saint-Joseph, Roberval, Québec, G8H 2L9