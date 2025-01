Une réouverture qui fait des heureux 

Après 18 mois de travaux, et plusieurs retards dans sa livraison, la piscine de la Cité étudiante de Roberval a finalement rouvert ses portes à la fin décembre.

Et nul besoin de dire que les gens attendaient la réouverture de la piscine locale avec impatience. Ouverte juste à temps pour les vacances de Noël, la population était au rendez-vous pour profiter des activités de bains libres et des bains corridors offerts durant cette période.

« On sent que les gens sont vraiment heureux de retrouver leur piscine. Ils étaient fatigués de devoir voyager pour aller nager, et on l’a bien ressenti depuis l’ouverture », commente la coordonnatrice aux loisirs à la Ville de Roberval, Gabrielle Trottier.

Depuis plus d’un an, les gens de Roberval devaient faire la route jusqu’à Métabetchouan, Saint-Félicien et même Dolbeau-Mistassini pour pouvoir nager. Et avec la piscine de Saint-Félicien qui a fermé elle aussi l’automne dernier, les voyagements étaient devenus encore plus longs.

Les activités régulières de la piscine ont repris dans la semaine du 12 janvier, avec notamment les cours pour adultes. Et à compter du 25 janvier, la programmation pour les jeunes reprendra à son tour.

« On a débuté les inscriptions le mercredi 8 janvier, et les places dans les cours se sont remplies très rapidement. Plusieurs cours ou activités affichent déjà complet, et nous avons même des gens sur des listes d’attente. On regarde actuellement les possibilités d’ajouter de nouveaux cours pour répondre à la demande. »

Pour ce qui est des deux clubs sportifs qui utilisent la piscine, soit le club de natation artistique Les Dauphines de Roberval et le club de natation GAMI, les activités reprendront au courant du mois de janvier.

La Ville de Roberval a par ailleurs ouvert ses inscriptions à la population de Saint-Félicien afin de leur offrir l’accès à leur piscine.

« Saint-Félicien nous avait ouvert les portes aussi lorsque nous avions perdu notre piscine. Donc on fait de même, en invitant les gens de Saint-Félicien à s’inscrire chez nous. »

Le club de natation de Saint-Félicien, dont les nageurs s’entrainent depuis l’automne à Dolbeau-Mistassini, tiendra quelques entrainements du côté de Roberval.