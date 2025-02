Plusieurs changements afin de favoriser le recrutement 

Placé l’été dernier face à un questionnement quant à son avenir, le club compétitif de ski alpin Avalanche de Saint-Félicien s’est redressé les manches. Le club a mis en place deux grandes nouveautés afin d’aller chercher de nouveaux skieurs, ainsi que de garder la motivation chez les plus vieux.

« Dans les dernières années, depuis la Covid en fait, c’est plus difficile de recruter des jeunes et de garder nos skieurs plus vieux. On a eu plusieurs départs, notamment l’an dernier. Donc on se devait de trouver des solutions », commente l’entraineur-chef de l’Avalanche, Mathieu De La Chevrotière.

Le club a ainsi lancé cette année un volet récréatif destiné aux jeunes de 5 ans et plus, afin de les initier au ski alpin.

La réponse à ce nouveau programme a d’ailleurs surpris l’organisation.

« On a constaté qu’il y avait un gros besoin pour ça, puisque la demande a été vraiment forte. Nous, on pensait avoir peut-être trois ou quatre inscriptions. Finalement, on en a eu 14 ! »

L’objectif de ce volet est avant tout, selon l’entraineur-chef, de faire aimer le ski aux tout-petits.

« Le ski, c’est l’fun. Et c’est ce qu’on veut transmettre comme message aux jeunes. On ne les pousse pas à rejoindre l’an prochain le volet compétitif, on veut qu’ils s’amusent tout simplement. Mais évidemment, pour nous, on aimerait à long terme réussir à aller chercher quelques jeunes de plus avec cette formule dans notre volet compétitif. »

Motivation

Pour réussir à garder les plus vieux intéressés, le club a réussi à faire l’acquisition d’un système de chronométrage d’entrainement.

Avec cet appareil, les skieurs attachent une puce sur leur botte, et peuvent voir sur un panneau au bas de la piste le temps de leur descente.

« Ça donne une motivation de plus à ces jeunes. Ils aiment se challenger eux-mêmes, ça leur donne l’envie de battre le temps de leur dernière descente. C’est un beau bonbon pour eux. »

L’achat de cet équipement a pu être réalisé grâce à la subvention remise par le RLS.

Environ 25 skieurs font partie du volet compétitif cette année.

Valeurs

Le club a également mis en place au début de la saison les trois valeurs importantes à avoir en pratiquant le ski alpin. L’esprit sportif, le respect de soi et des autres, ainsi que le dépassement de soi.

« Ainsi, on veut que les jeunes s’amusent. Les résultats ne sont pas importants, on veut que chacun se dépasse. Et on ne veut pas qu’ils oublient; le ski, c’est l’fun. »