Un enjeu de terrains à Saint-Félicien 

Le baseball est en pleine renaissance dans le haut du Lac avec la création de la nouvelle Association de baseball mineur Lac-Saint-Jean-Ouest. Saint-Félicien, qui a rejoint cette nouvelle ligue, fait cependant face à un enjeu de disponibilité de terrain. L’organisation est en discussion actuellement avec la Ville afin de pouvoir trouver des heures de disponibilité sur le terrain de balles vacant de Saint-Méthode.

« À Saint-Félicien, on a un problème d’infrastructure si on peut le dire ainsi. On a dans la ville la plus grosse ligue de balle molle de la région. Les disponibilités du terrain sont donc très limitées, et c’est un enjeu dans notre plan de développement en rejoignant la nouvelle association », commente le responsable du baseball à Saint-Félicien, Martin Donaldson.

Par les années passées, les joueurs de baseball dans la municipalité ne pratiquaient et ne jouaient qu’entre eux. Il était donc plutôt simple pour l’organisation de faire avec les quelques disponibilités du terrain.

Mais en rejoignant l’Association de baseball mineur Lac-Saint-Jean-Ouest, l’objectif est de faire grandir ce sport dans le secteur et de permettre aux jeunes de pouvoir jouer des matchs contre les autres villes. On souhaite également créer un standard dans l’Association quant au nombre d’entrainements par semaine.

« Pour cette année, on ne va pas imposer des soirs où on souhaite que les équipes soient en action. On évalue présentement les disponibilités des terrains, et on va trouver des solutions et s’ajuster », commente le président de l’Association de baseball mineur Lac-Saint-Jean-Ouest, Jimmy Laliberté.

Saint-Méthode

Le club de baseball de Saint-Félicien est actuellement en discussion avec la Ville afin d’avoir l’autorisation d’utiliser l’ancien terrain laissé vacant à Saint-Méthode.

« On est vraiment au début des discussions, je vais devoir en parler encore avec des gens ici à la Ville, mais on est vraiment heureux d’avoir une telle demande. On aime voir que le baseball regagne autant en popularité et on va travailler avec le club afin de les aider dans leur développement », indique le directeur des loisirs à la Ville de Saint-Félicien, Jérémie Bonneau.

Ce dernier indique que le terrain, même s’il n’est pas utilisé, va continué d’être entretenu par la municipalité. Il est donc encore en bon état pour être utilisé.

« Nous n’aurions pas à faire de travaux ou d’ajustements pour le moment. La demande que nous avons eue de Martin Donaldson, c’est seulement une demande d’autorisation afin qu’il puisse y aller avec ses jeunes et s’entrainer à frapper des balles. »

Le dossier est présentement en analyse, et une réponse pourrait être donnée prochainement lors d’un conseil municipal.