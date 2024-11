L’Hôtel de Ville de Roberval complètement rénové 

Plus de 70 personnes ont participé, le dimanche 10 novembre dernier, à la visite publique proposée par la Ville de Roberval pour y visiter le nouvel Hôtel de Ville complètement restauré. Il y a quelques jours, ses locataires, une vingtaine d’employés, ont pu reprendre leurs bureaux après avoir quitté leur lieu de travail, en juillet 2023.

Rappelons que le coût total des rénovations soit 3,8 M$ a été subventionné à raison de près de 2 M$ (51,6%) par le Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM).

Rénovations majeures

Plusieurs améliorations ont été rendues possibles durant ces 15 mois de travaux. Entre autres on a complètement réaménagé le rez-de-chaussée. On a procédé au désamiantage de l’édifice patrimonial. Le 1er et le 2e étage ont également été rénovés, incluant une mise aux normes de l’issue de secours du deuxième étage.

L’extérieur a subi également une cure de jeunesse incluant la réfection du stationnement et l’ajout d’un jardin d’eau. En pluson a procédé à l’installation d’un groupe électrogène d’urgence et quatre bornes de recharge de haute vitesse.