Un plan d’action autour du soutien aux parents  

« Si nos parents vont bien, nos enfants vont bien aller aussi », mentionne le responsable de La Gaillarde pour le CRÉPAS, Pascal Lévesque. Dans l’optique de favoriser le développement des tout-petits, la concertation régionale en petite enfance La Gaillarde mettra l’accent sur le soutien auprès des parents dans le cadre de son plan d’action 2024-2027.

C’est lors d’une tournée régionale des six territoires de la santé et des services sociaux que la planification stratégique 2024-2027 s’est dessinée pour La Gaillarde.

« Durant cette tournée, on a fait le bilan auprès de 250 intervenants de notre dernier plan d’action, qui tournait quant à lui autour des enfants. Mais la question qui revenait chaque fois, c’était de savoir comment les parents se portaient, eux. On a donc décidé d’orienter nos derniers travaux autour des parents, des familles, et du soutien qu’on peut leur apporter », précise Pascal Lévesque.

Ainsi, La Gaillarde aura notamment pour mission d’accompagner les parents dans leurs démarches auprès des différents services de santé.

« Souvent, les différents services ne communiquent pas entre eux, et les parents se retrouvent coincés. Par exemple, en orthophonie, il pourrait y avoir des services communautaires que les enfants pourraient aller consulter en attendant un rendez-vous au CIUSSS. Mais là, les parents se retrouvent sur des listes d’attente et l’enfant peut développer des problèmes plus graves durant ce temps. »

La Gaillarde souhaite également accompagner davantage les familles immigrantes, qui se retrouvent souvent perdues dans les différents services de santé. De plus, ajoute Pascal Lévesque, « il y a aussi tout l’enjeu du numérique aujourd’hui. On souhaite pouvoir mieux accompagner les parents là-dedans aussi. »

Intermédiaire

En somme, la Gaillarde veut agir à titre d’intermédiaire entre les différents services afin de faciliter la vie des familles.

« C’est parfois difficile de trouver les bonnes ressources ou de savoir quels sont les services auxquels nous avons accès. On essaie donc d’agir comme intermédiaire entre les différents organismes, mais aussi de mettre les services beaucoup plus de l’avant et de les faire connaitre. »