Des choix difficiles pour le Cégep de Saint-Félicien

Contraint à faire des choix difficiles après le plafonnement des dépenses imposé par Québec pour la rénovation des cégeps de la province en 2025, celui de Saint-Félicien a finalement tranché. Et ce fut des choix déchirants, affirme sa directrice générale, Sylvie Prescott.

Le Cégep de Saint-Félicien projetait en effet de réaliser pour environ 5 M$ de travaux, mais le ministère de l’Éducation ne lui a finalement octroyé qu’un peu plus de 900 000 $.

Plusieurs projets qui étaient prévus dans la planification ont donc dû être interrompus et mis sur pause. La directrice du collège, Sylvie Prescott, affirme que l’institution d’enseignement n’avait pas le choix.

« On avait été surpris et pris de court en plein été quand la missive du ministère nous est parvenue. Québec a réduit considérablement son aide financière. C’est arrivé en pleine période estivale alors qu’on fait le budget avec des prévisions habituellement en juin et l'été, c’est la période durant laquelle on effectue ensuite ces travaux. On a dû revoir tout ce qui était prévu. »

Plusieurs scénarios ont été étudiés selon la directrice générale pour arriver à définir des priorités. L’ajout de nouveaux panneaux électriques a notamment été retardé, parce que ce n’était pas urgent mentionne-t-elle.

Blocs sanitaires

« On était aussi parti pour faire la réfection de nos blocs sanitaires au complet, indique Sylvie Prescott. On devait investir 150 000$ pour refaire des chambres de bain un peu partout. On avait débuté ces travaux, parce qu’après 50 ans, elles commençaient à être maganées, mais tout a été mis sur la glace. On en avait réparé 5 ou 6 et il en reste encore 4 ou 5 à faire. »

Des fenêtres qui devaient être remplacées ne le seront pas non plus. Et pour les portes, celles à l’extérieur ont été changées, mais pas celles à l’intérieur.

Le remplacement des chambres froides de la cafétéria devra aussi attendre.

« On va en faire une, mais pas les autres. Il y en avait quatre. On fait la majeure partie. L’insonorisation du gymnase a aussi été reportée. »

La réfection des salles de classe de philosophie a également été mise de côté, ainsi que des travaux qui étaient prévus à Chibougamau, toujours pour améliorer les salles de classe.

Ajout de caméras de sécurité

Par contre, le Cégep de Saint-Félicien va aller de l’avant comme prévu avec l’ajout de caméras de sécurité. « On n’a pas le choix », dit la directrice générale.

Le collège pourra aussi respecter les contrats qu’il a déjà accordés, lui a assuré le gouvernement. Mais la pilule est dure à avaler.

« Ce sont des coupes majeures, termine Sylvie Prescott. Je comprends la pression sur le budget du ministère, mais ça va retarder l’objectif d’améliorer l’entretien de nos actifs. On ne sera pas capable de le respecter. »