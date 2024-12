Un budget de 24,7 M$ pour 2025 avec une hausse des quotes-parts

Les élus de la MRC du Domaine-du-Roy ont adopté à l’unanimité le 27 novembre dernier un budget de 24,7 M$ pour l’année 2025, soit 1,2 M$ de plus que l’année précédente. Il se traduira par une hausse de 1,79 % des quotes-parts des municipalités, pour un total de 6 525 722 $.

« Ce budget témoigne de notre ambition de bâtir un avenir durable pour notre territoire, souligne le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon. Il reflète un engagement clair des élus envers l’innovation, le développement durable et les services aux communautés, tout en limitant l’impact financier sur les municipalités du territoire. »

De nouvelles contributions et subventions gouvernementales dans des projets importants expliquent en majeure partie la hausse de ce budget. Trois secteurs viennent impacter la situation, précise le préfet.

« À titre de mandataire, on fait des investissements dans la Véloroute des Bleuets, et on investira 300 000 $ supplémentaires pour les infrastructures cyclables. On élabore aussi notre Plan climat, qui vient avec une subvention de 163 125 $ en 2025. »

La MRC poursuivra également le développement du parc régional de la Couronne.

« On veut baliser et rendre plus sécuritaire les sentiers déjà existants en investissant 400 000$. En parallèle, il va y avoir aussi un projet de réseau de location de vélos électriques, supporté par une subvention, elle aussi de 400,000$. »

Hausse des quotes-parts

Interrogé sur la hausse de la quote-part des municipalités, Yannick Baillargeon rappelle qu’elle a très peu augmenté depuis 2013.

« Les revenus autonomes de la MRC ont augmenté en moyenne de 19,65 % par année, alors que les quotes-parts municipales ont connu une croissance moyenne limitée à 1,14 % annuellement. On essaie d’aller chercher de plus en plus de revenus autonomes, parce qu’on sait que les municipalités ont déjà des défis de financement. »

Son organisation partage également plusieurs services.

« On s’est doté d’un département d’ingénierie qu’on partage avec les municipalités. On partage aussi des services en inspection municipal et également en ressources humaines avec Roberval. On veut en partager le plus possible. Donner plus de services avec des coûts raisonnables. »

Avenir politique

Yannick Baillargeon, qui a été le premier préfet élu au suffrage universel de la MRC, compte-t-il solliciter un autre mandat en 2025?

« Il est encore trop tôt pour le dire et ma décision devrait aller au printemps, mais je ne me vois pas ailleurs. On a de beaux projets sur la table, des projets que je veux compléter. On vient notamment de mettre en place une stratégie en lien avec la bioéconomie et le développement responsable. J’aimerais y contribuer. »

Rappelons que le territoire de la MRC Domaine-du-Roy couvre 9 municipalités, soit La Doré, Saint-Félicien, Saint-Prime, Roberval, Chambord, Sainte-Hedwidge, Saint-François-de-Sales, Saint-André et Lac-Bouchette. Son conseil est composé de 13 conseillers et d'un préfet. Les villes de Roberval et de Saint-Félicien disposent chacune de deux représentants supplémentaires, alors que la municipalité d'où provient le préfet est représentée par un autre membre du conseil.

Faits saillants:

Les priorités de la MRC pour 2025 se traduisent par des investissements significatifs dans les secteurs suivants :

• 5,5 M$ dans le développement du territoire, pour appuyer des initiatives telles que la revitalisation des milieux de vie, le soutien aux entreprises, la bioéconomie, et les stratégies de main-d’œuvre et de tourisme.

• 5,3 M$ dans le transport, incluant la gestion des infrastructures cyclables, le transport collectif et adapté, ainsi que le soutien technique en ingénierie pour les municipalités.

• 4,4 M$ dans la gestion des matières résiduelles, par la Régie des matières résiduelles du Lac Saint-Jean.

• 3,5 M$ dans l’aménagement du territoire, incluant la gestion des terres publiques intramunicipales, la gestion de la villégiature, la gestion des programmes de la Société d’habitation du Québec et la gestion de l’aménagement et de l’urbanisme du territoire.

(Source : MRC de Domaine-du-Roy)