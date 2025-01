La MRC pourrait prendre le relais pour gérer la municipalité

Le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon n’attend qu’un coup de fil de Québec pour venir en aide à la municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean qui s’est retrouvée depuis le 10 janvier sans conseil municipal.

Depuis la démission en bloc du conseil, aucune information n’a été rendue publique pour expliquer ce qui s’est passé réellement pour en arriver à un tel constat. Toutefois, il explique avoir appris que les élus démissionnaires ont été accompagnés par une firme de consultants.

« Je suis curieux de savoir quelles sont les recommandations qu’on leur a suggérées. Pour en arriver à une démission en bloc sans que la MRC ne soit consultée, il faut que ce soit majeur comme situation », commente le préfet.

Mauvaise décision ?

Quand on le questionne sur la façon utilisée par le conseil pour se faire entendre, il répond, tout de go : « Ils ont mal travaillé. C’est vraiment ahurissant. Il s’agit d’une mauvaise décision. En démissionnant, on ne peut s’attendre à ce que ça suscite une pression auprès des Affaires municipales pour qu’ils interviennent. Ça ne fonctionne pas de cette façon. »

« En plus d’avoir démissionné, ils ont écrit que leur décision prenait effet immédiatement. Il ne faut pas oublier qu’à partir du moment où le conseil démissionne les ex-élus n’ont plus force de loi. En plus, on n’est même pas certain que le problème soit relié à des mésententes entre les élus et l’administration municipale. »

Pertes de subventions

Si la situation ne se résorbe pas rapidement, toujours selon le préfet, Saint-André pourrait perdre des subventions. C’est que certaines subventions promises par les gouvernements ont des dates d’échéance pour les obtenir.

« C’est comme si le patron démissionnait et qu’il laissait les employés en place. En attendant, la Commission municipale du Québec (CMQ) a pris en main l’administration municipale. Toutefois à la MRC nous n’avons reçu aucun appel des fonctionnaires responsables du dossier. De plus, ces fonctionnaires vont travailler à distance, à partir de Québec ou Montréal. J’ai besoin de savoir ce qui va se passer. Saint-André, comme les autres municipalités, fait partie des administrateurs de la MRC. Tout est sur la glace. »

Citoyens intéressés par la politique

Surprenant : des gens ont déjà téléphoné au préfet pour manifester leur intérêt pour se porter candidats aux prochaines élections municipales.

« C’est une bonne nouvelle. On m’a posé des questions sur ce qui se passait à Saint-André. Ces personnes désirent être sécurisées dans leur réflexion et surtout ne pas se ramasser avec des situations difficiles à régler. »

« Par exemple, si la problématique vient de l’administration municipale, rien n’est réglé à ce moment-ci. Par contre, je leur ai expliqué qu’il s’agissait d’un beau défi que de s’impliquer à remettre la municipalité dans le droit chemin. Si je demeurais à Saint-André, je serais le premier à m’impliquer », conclut le préfet.