Manifestation des agents correctionnels

Les agents en services correctionnels (ASC) du centre de détention de Roberval, affiliés au Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ–CSN) manifestent ce matin, depuis 7h30, aux abords de leur établissement.

Sans contrat de travail depuis presque deux ans, le syndicat dénonce que l’employeur souhaite notamment avoir des droits de gérance touchant les horaires de travail et les ratios de vacances. Le syndicat dénonce aussi les réquisitions obligatoires qui imposent du temps supplémentaire obligatoire (TSO), et souhaite obtenir des ressources et des mesures concrètes face à des enjeux de santé psychologique, la réelle intégration des chefs d’équipe, issus de la classe principale, qui a été négociée lors de la dernière négociation et, évidemment, les clauses à incidences salariales.

Le syndicat des agents correctionnels, affilié à la CSN, représente plus de 2 800 agentes et agents de la paix en services correctionnels au Québec, répartis dans 18 établissements de détention. Outre Roberval, des manifestations ont aussi lieu dans ces autres centres.