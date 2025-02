Cédric Perron nouvellement directeur

Cédric Perron, impliqué dans la Traversée internationale du lac Saint-Jean depuis 2008, obtient officiellement le poste de directeur de l’événement.

Félicinois de naissance, M. Perron est membre du comité organisateur, en plus d’avoir été responsable de l’équipe de sauvetage en 2024. Il a aussi œuvré au sein des comités d’immobilisation, de marketing et de natation, sans oublier sa contribution à de nombreux autres événements dans la région. Cédric Perron occupe actuellement le poste de coordonnateur en santé et sécurité au travail et formateur en secourisme pour la CNESST. C’est le 17 février prochain qu’il prendra les rênes de l’événement, qui aura lieu du 19 au 26 juillet 2025. Rappelons que le poste était précédemment occupé par Jérémie Bonneau depuis 2016, qui a démissionné en octobre 2024.