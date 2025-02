TALK, Salebarbes, Vulgaires Machins, les Dales Hawerchuk et Hauterive seront sur la scène Desjardins

Le comité organisateur de la Traversée internationale du lac St-Jean a fait connaître les artistes qui viendront faire danser et chanter les festivaliers, lors de la 71e édition de l’évènement qui sera présenté du 19 au 26 juillet prochain.

Voici la liste des spectacles qui auront lieu à Place de la Traversée, sur la scène Desjardins :

• Jeudi, 24 juillet : Hauterive et Salebarbes

• Vendredi, 25 juillet : Les Dales Hawerchuk et Vulgaires Machins

• Samedi, 26 juillet : TALK suivi des feux d’artifice

« Nous sommes extrêmement fiers de la programmation que nous avons concoctée. Au cours des trois dernières années, nous avons travaillé pour amener Salebarbes à Roberval, et nous sommes ravis que le groupe puisse enfin se produire à la Traversée. Ce sera assurément une soirée mémorable », a souligné Jessica Tremblay, présidente du conseil d’administration de la Traversée internationale du lac St-Jean.

« De plus, nous sommes particulièrement enthousiastes d'annoncer la présence de l’artiste de

renommée internationale, TALK. C’est un gros coup de la part de notre comité de la programmation et nous sommes convaincus que les festivaliers répondront présents. »

Passeports en vente

Les passeports 2025 valides pour les trois soirées de spectacle sur la scène Desjardins à la Place de la Traversée sont en prévente au coût de 55 $ jusqu’au 25 avril sur le site Internet de la Traversée (traversee.qc.ca) dans la section Billetterie.

Pour ceux qui veulent se procurer des passeports imprimés, ils sont en vente exclusivement chez Uniprix Guay et Beaupré de Roberval. Des spectacles seront également offerts gratuitement au centre-ville de Roberval du 21 au 23 juillet sur la scène Uniprix Guay et Beaupré.

Les compétitions de 1, 2 et 5 Uniprix Guay et Beaupré (25 juillet), le 33e Marathon de la relève Rio Tinto (25 juillet) et la grande Traversée de 32 km présentée par Rio Tinto (26 juillet) seront aussi de retour. La programmation complète sera divulguée au cours des prochains mois.