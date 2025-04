Un premier vol vers la Jamaïque à partir de Bagotville ce dimanche

Près de 200 personnes s’envoleront vers la Jamaïque à bord d’un appareil de Sunwing ce dimanche à partir de l’aéroport de Bagotville, un vol exclusif nolisé par Voyages carpe diem de Chicoutimi.

Ils découvriront durant une semaine un hôtel neuf, inauguré il y a quelques mois, soit le Princess Grand Jamaica près de Negril, dans l’ouest de l’île, avant de revenir au Saguenay le 20 avril.

Les billets pour cette nouvelle destination soleil ont rapidement trouvé preneurs, indique la propriétaire de l’agence, Karen Tremblay. Cette dernière souhaitait depuis longtemps diversifier l’offre à partir de Bagotville limitée actuellement à Cuba, la République dominicaine et le Mexique.

« En 6 semaines, on va vendu nos 189 places. L’appareil qu’on a réservé est complet. C’est un succès et une première, mais ça ne se refera plus. Ce sera vraiment unique. Sunwing n’a pas l’intention d’ajouter cette destination à son portefeuille de Bagotville. C’est notre agence qui l’organise avec l’hôtel pour un séjour tout-inclus. C’est moi qui me suis mis la tête sur la bûche pour louer un avion à 500 000$. J’y pensais depuis l’ouverture de mon agence. »

Les billets en vente étaient offerts avec un prix de base de 2 969$ pour une suite junior, ajoute Karen Tremblay.

La plupart de ces voyageurs sont des gens de la région selon elle, ainsi que d’autres de Québec et de la Côte-Nord, tous des gens qui n’avaient pas besoin de visa pour entrer dans ce pays. Uniquement un passeport. Et pouvoir décoller de Bagotville en a séduit plusieurs, selon elle.

Tarification avantageuse

« Les gens ont embarqué et au niveau de la tarification, c’était seulement 10$ plus cher qu’à partir de Montréal. C’était très avantageux pour les gens, qui n’avaient pas à payer pour le transport, l’essence, les repas, etc. C’était une aubaine pour un vol direct vers la capitale Montego Bay. »

À leur arrivée, les voyageurs devront prévoir environ une heure 30 de transport par autobus pour se rendre à l’hôtel, mais c'est une destination très prisée affirme la propriétaire de l’agence.

« On mange très bien, les plages sont belles et on a de la belle chaleur. Et dans un hôtel neuf, inauguré en novembre dernier, que demandez de plus? »

Karen Tremblay sera d’ailleurs parmi les passagers lors de ce vol, avec quelques membres de son équipe.

« Ce sera comme historique pour nous. On va faire partie de l’aventure. On va vivre l’expérience et si c’est concluant, positif et que tout le monde a apprécié, on verra ensuite si on répète l’expérience. On ne ferme pas la poste vers d’autres destinations qui ne sont pas offertes. On veut innover. »

Voyages carpe diem de Chicoutimi termine en soulignant que cette première à l’aéroport de Bagotville a été possible grâce à la collaboration de Promotion Saguenay, qui gère l’aéroport Saguenay-Bagotville.

« On a eu un beau support de leur part et vraiment. Ils ont été derrière nous depuis le début, » affirme Karen Tremblay.