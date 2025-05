La rénovation du Camp musical pourra bientôt débuter

Le Camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean a presque atteint la cible qu’il s’était fixée dans la cadre de sa campagne de financement visant à rénover ses installations. La ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, était de passage à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix vendredi dernier afin d’annoncer une aide financière de 690 000 $ pour soutenir le projet.

Les travaux nécessiteront un investissement total de 937 000 $ et visent notamment à reconstruire le pavillon Kirouac. Le nouveau pavillon accueillera dorénavant deux salles de classe de même qu’une grande salle communautaire pour les cours de groupe, la répétition des orchestres ainsi que cours de danse. La grande salle pourra également servir aux besoins de la population, précise le directeur général du Camp musical, Yann Dessureault.

« Nous voulons que le Camp soit de plus en plus accessible à l’ensemble de la population, nous voulons le démocratiser. C’est aussi pour ça que les musiciens vont aller de plus en plus à la rencontre de la population, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, à Alma, à Desbiens, etc. »

C’est à bras ouvert que David Ellis, chargé de projet et directeur artistique du Camp musical, accueille les deux nouvelles classes alors que les lieux d’enseignement manquaient depuis déjà un moment au Camp musical.

Le projet comprend également une subvention de 40 000 $ de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, de 20 000 $ de Développement économique Alma-Lac-Saint-Jean et une troisième de 50 000 $ offerte par Desjardins.

Autres interventions

David Ellis précise que d’autres interventions seront effectuées parallèlement à la construction d’un nouveau pavillon.

Une partie des sous servira aussi à revamper d’autres pavillons toujours viables, mais qui ont besoin d’un peu d’amour.

La date de début des travaux est toujours indéterminée étant donné qu’une partie des fonds manque encore à l’appel. « Nous avons atteint 87 % de notre budget et maintenant, c’est de notre responsabilité d’aller chercher les 13 % manquants au privé.

Bonne nouvelle pour toute la région

Pour le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, André Fortin, la rénovation du Camp musical est plus que bienvenue.

« Le Camp musical a été construit en 1962. Depuis 1963, environ 150 élèves y ont passé chaque année, et depuis quelques années, on parle plutôt de 250. » Le maire ajoute: « le Camp musical, ce n’est pas une petite école, c’est une école de haut niveau qui enseigne à nos enfants. Il fait partie de l’ADN de la ville. »

Le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, soutient pour sa part qu’il s’agit « d’un projet rassembleur puisque le Camp musical est une institution qui accueille des élèves de partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean et qu’il engendre des retombées culturelles, économiques et touristiques pour l’ensemble de la région ».