SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 06 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 54 s

Saint-Félicien, Mashteuiatsh et Saint-Thomas-Didyme ciblés pour de nouveaux parcs solaires

Emmanuelle LeBlond
Le 06 mars 2026 — Modifié à 09 h 32 min le 05 mars 2026
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Face aux appels d’offres d’Hydro‑Québec pour des parcs solaires, la Société de l’énergie communautaire du Lac‑Saint‑Jean (SECLSJ) a saisi l’occasion pour diversifier ses activités. Elle prévoit soumettre trois propositions, à Saint‑Félicien, Mashteuiatsh et Saint-Thomas-Didyme.

La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean est formée de trois organisations, les MRC de Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine ainsi que la communauté de Mashteuiatsh.

« On existe depuis 18 ans, précise le président, Richard Hébert. On a réalisé la centrale hydroélectrique à Val-Jalbert. On a aussi fait celle de la Onzième chute du côté de Saint-Eugène et de Girardville. Maintenant, on se lance du côté du solaire. Il y a un appel d’offres qui a été fait par Hydro-Québec. »

Au total, les projets représentent 19,7 MW de puissance électrique. Ils sont envisagés à Mashteuiatsh (4,9 MW), Saint-Félicien (9,9 MW) et Saint-Thomas-Didyme (4,9 MW).

Trois sites potentiels ont été identifiés. À Mashteuiatsh, le parc serait aménagé près du secteur des étangs aérés, sur la rue Matshetshu. Les parcs de Saint-Félicien et de Saint-Thomas-Didyme, pour leur part, prendraient place sur des terrains appartenant à Domtar, respectivement près de l’usine de pâte du rang Saint-Eusèbe et de la scierie située sur l’avenue du Moulin.

L’énergie solaire a plusieurs avantages, notamment sa grande facilité d’installation, souligne le président de la SECLSJ. Il ajoute que le territoire offre un fort potentiel. « C’est un bon endroit pour capter le soleil. À Dubaï, il fait super chaud dans le désert, mais ce n’est pas la meilleure façon d’accumuler le soleil. C’est entre 20 à 23 degrés, la température idéale », explique-t-il.

Conscient de la concurrence régionale, Richard Hébert admet que son organisme n’est pas seul à vouloir développer ce créneau. À ses yeux, le projet de son organisme se distingue.

« Notre carte maîtresse est l’aspect communautaire. Ce ne sont pas des intérêts privés. C’est redistribué dans les poches des citoyens d’une certaine manière », dit-il.

Pour la mairesse de Saint‑Thomas‑Didyme, Sylvie Coulombe, ce projet arrive à un bon moment.

« Quand la scierie a fermé en 2023, un comité de relance a été formé. On essaie de chercher des projets. On interpelle toutes sortes de gens qui pourraient être intéressés par le site. C’est arrivé. On ne peut pas fermer la porte à ça. »

L’appel d’offres d’Hydro‑Québec, qui vise l’ajout de 300 MW d’énergie solaire, prendra fin le 31 mars 2026. Les projets sélectionnés devraient être dévoilés en 2027

Consultations publiques

Pour présenter les projets à la population et répondre aux questions des citoyens, la SECLSJ tiendra trois séances d’information publiques.

Elles auront lieu de 16 h à 20 h le mardi 10 mars à la Salle Gaieté pour Saint-Thomas-Didyme, le mercredi 11 mars à Hôtel de la Boréalie pour Saint-Félicien et le jeudi 12 mars au Musée ilnu pour Mashteuiatsh.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un appel renouvelé à l’égalité et à la prévention des violences
Publié à 11h00

Un appel renouvelé à l’égalité et à la prévention des violences

Le 8 mars marquera la Journée internationale des droits des femmes, un rendez‑vous annuel instauré en 1977 par l’Organisation des Nations Unies. Cette journée vise à rappeler le chemin parcouru en matière d’égalité entre les sexes, mais surtout à réaffirmer l'engagement collectif à prévenir et contrer toutes les formes de violence faite aux ...

LIRE LA SUITE

Un événement sportif coloré au service de la communauté
Publié à 10h00

Un événement sportif coloré au service de la communauté

Le Club Lions de Saint‑Félicien innove cette année en lançant Lions en couleurs, une course festive, familiale et accessible à tous, qui animera le centre‑ville le 7 juin prochain dans le cadre du Festi Saint‑Fé. Chaque année, le Club Lions organise une activité majeure de financement. Cette fois, l’organisation a choisi de ramener un événement ...

LIRE LA SUITE

Une 3e édition pour le Grand RDV du bonheur au travail
Publié à 9h00

Une 3e édition pour le Grand RDV du bonheur au travail

La MRC du Domaine-du-Roy, Services Québec, la SADC Lac-Saint-Jean Ouest, la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Félicien ainsi que Santé mentale Québec Lac-Saint-Jean invitent la population à assister à la 3e édition du Grand Rendez-vous du bonheur au travail. L’événement se tiendra le jeudi 12 mars prochain, de 8h30 à 16h, à l’Hôtel du ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES