Un événement sportif coloré au service de la communauté

Le Club Lions de Saint‑Félicien innove cette année en lançant Lions en couleurs, une course festive, familiale et accessible à tous, qui animera le centre‑ville le 7 juin prochain dans le cadre du Festi Saint‑Fé.

Chaque année, le Club Lions organise une activité majeure de financement. Cette fois, l’organisation a choisi de ramener un événement rassembleur inspiré de la populaire course des couleurs. Marie‑Ève Lamontagne, membre active du Club, a proposé de remettre cette activité au calendrier.

« Je voulais qu’on se retrouve une identité au niveau de la population. On a beaucoup été reconnus par notre salon des vins qu’on faisait avant la COVID. Ça nous demandait beaucoup de temps et d’investissement. On voulait créer quelque chose de différent pour les familles », explique-t-elle.

C’est ainsi qu’est née Lions en couleurs, une activité sportive amusante et inclusive, pensée pour rassembler un large public. L’événement permet aussi de mettre en lumière les causes soutenues par le Club.

« On a cinq grandes valeurs dans le Club Lions : l’environnement, la nutrition, le cancer infantile, le diabète et les troubles de la vue. Le but est d’intervenir dans ces cinq domaines-là », dit Félix Bonnet, le président.

L’organisation s’implique activement dans la communauté en soutenant la distribution de petits déjeuners dans les écoles locales, dont Saint-Félicien et La Doré, aidant à financer des repas nutritifs pour les enfants. « L’an passé, ça a coûté 19 000 $ en collations et les besoins sont de plus en plus grandissants », précise Marie-Ève Lamontagne.

Une course, cinq stations

La course, intégrée à la programmation du Festi Saint-Fé, tiendra son départ à partir du site de la Maison de la Culture. Les participants peuvent s’inscrire pour un trajet de 5 kilomètres ou un plus court d’un maximum 1,5 kilomètre. Sur le long parcours, cinq stations de couleurs seront aménagées, où de la poudre colorée sera lancée.

« On a prévu cinq stations de couleurs qui sont en lien avec nos cinq causes principales. Sur chaque station, il va avoir une définition de chaque cause. Les gens vont avoir quelques péripéties lors du parcours », souligne Marie-Ève Lamontagne.

Une prévente est en cours. Les billets sont vendus à 30 $ pour les adultes (16 ans et plus) et à 20 $ pour les enfants (6 à 15 ans). L’entrée est gratuite pour les tout-petits de 0 à 5 ans.

Le Club souhaite attirer des participants de partout. Les places sont limitées. Les membres du regroupement espèrent atteindre le cap de 800 personnes, dans le cadre de la première édition.