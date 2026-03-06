SUIVEZ-NOUS

MRC du Domaine-du-Roy

Une 3e édition pour le Grand RDV du bonheur au travail

Sara-Léa Bouchard
Le 06 mars 2026 — Modifié à 06 h 47 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

La MRC du Domaine-du-Roy, Services Québec, la SADC Lac-Saint-Jean Ouest, la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Félicien ainsi que Santé mentale Québec Lac-Saint-Jean invitent la population à assister à la 3e édition du Grand Rendez-vous du bonheur au travail.

L’événement se tiendra le jeudi 12 mars prochain, de 8h30 à 16h, à l’Hôtel du Jardin de Saint-Félicien. Ce dernier sera ponctué de conférences et d’ateliers dynamiques qui permettront d’aborder des sujets concrets et actuels tels que mieux comprendre et apprivoiser le stresse pour éviter l’anxiété et l’épuisement, explorer l’importance de l’argent dans la motivation au travail, ou encore apprendre à transformer les défis relationnels en occasions de développement. 

