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Temps de lecture : 57s

Christine Fréchette devient première ministre du Québec

Yohann Harvey Simard
Le 12 avril 2026 — Modifié à 16 h 31 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

Christine Fréchette succède à François Legault à titre de cheffe de la Coalition Avenir Québec (CAQ), devenant par le fait même la nouvelle première ministre du Québec d’ici aux prochaines élections provinciales prévues cet automne. Elle a défait son adversaire Bernard Drainville en remportant les voix de 57,9 % des membres de son parti.

Sur les 20 524 membres de la CAQ habiles à voter, 15 833 ont exercé leur droit de vote (77,1 %). Pour l'emporter, les candidats devaient obtenir une majorité absolue (50 % + 1 vote) à la suite d'un scrutin à un tour.

Originaire de Trois-Rivières, Christine Fréchette est âgée de 55 ans et est détentrice d'une maîtrise en relations internationales et d'un baccalauréat en administration, spécialisation en économie et commerce international. Elle cumule plusieurs fonctions au sein du gouvernement caquiste, notamment celles de ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du 5 septembre 2024 au 26 janvier 2026 et de ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du 20 octobre 2022 au 5 septembre 2024.

La course à la chefferie de la CAQ a officiellement été mise en branle à la mi-janvier 2026, juste après l'annonce du départ de François Legault. Les règles du jeu ont été dévoilées le 22 janvier 2026, lançant le processus de succession.

Christine Fréchette est la deuxième femme après Pauline Marois (Parti Québécois) à occuper la plus haute fonction du gouvernement du Québec.

 

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