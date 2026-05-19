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Mardi, 19 mai 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 18 s

Cégep de St Félicien

Les films étudiant à l’honneur lors du Vidéoclap 2026

Émile Boudreau
Le 19 mai 2026 — Modifié à 09 h 29 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Cégep de StFélicien a mis en lumière le talent de ses étudiants en Arts, lettres et communication à l’occasion de la 28e édition du Vidéoclap, tenue le 14 mai à la salle Azimut. Devant près de 80 spectateurs, onze courts métrages réalisés au cours de l’année scolaire ont été présentés.

L’événement a également permis de récompenser plusieurs projets cinématographiques. Un jury, composé de Félix Bellefleur, adjoint à la direction de la Bande Sonimage, Rosalie Guay, codirectrice artistique et responsable des communications du festival Anim sur le Lac, ainsi que de Mélanie SaintGermain, artiste multidisciplinaire spécialisée en cinéma d’animation, a remis un total de 1 100 $ en bourses.

Le prix Coup de cœur du public, offert par l’Association étudiante du Cégep et assorti d’une bourse de 200 $, a été décerné à Hélaina Godin, Tania Rainville et Jennyfer Laflamme pour leur film Occupation Trouble.

De son côté, le prix Coup de cœur du jury, accompagné d’une bourse de 300 $ remise par le Bureau du cinéma de Saguenay, a été attribué à Gabrielle Séguin et Mélodie Racine pour leur œuvre intitulée Miroir.

Dans la catégorie animation, le prix Anim sur le Lac – Meilleur film d’animation, accompagnée d’une bourse de 300 $ et d’une diffusion lors du festival du 6 au 9 août, a été remis à Hélaina Godin et Jade Lemieux pour Ce n’était pas un jeu.

Enfin, le prix de la Meilleure réalisation, également assorti d’une bourse de 300 $ et remis par Bande Sonimage, a été remporté par Maxime Doan et Coralie Beaulieu pour leur film Entre deux bips.

En marge de la remise de prix, le public a également eu droit à une primeur avec la projection du documentaire Au cœur du remous, réalisé par Mélanie SaintGermain, diplômée du programme. La projection a été suivie d’un échange entre la réalisatrice, la protagoniste du film, Érika Vincent, et les spectateurs.

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