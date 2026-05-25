Non pas quatre, mais deux personnes impliquées dans l’accident

Finalement, ce ne sont pas quatre personnes, mais bien deux personnes, les conducteurs, qui ont été impliqués dans l’accident sur la route 373, secteur de La Friche, entre Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini qui ont été impliqués dans le face-à-face qui s’est produit vers 7h15 ce matin.

« Par prévention, les deux conducteurs ont été conduits dans un centre hospitalier pour des blessures mineures », explique la Sergente Nancy Fournier, porte-parole régionale au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les automobilistes peuvent maintenant circuler dans les deux sens.