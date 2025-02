Motoneige cherche ambassadeurs

La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est un terrain de jeu idéal pour la pratique de la motoneige. Vous savez combien il y a de kilomètres de sentiers dans la région? Réponse : 3800. Oui 3800 kilomètres de sentiers entretenus. C’est plus que la distance Saguenay-Miami. Lorsqu’un motoneigiste arrive dans la région via le sentier du Parc des Laurentides, il est accueilli par une immense affiche sur laquelle on peut lire : Bienvenue au Paradis de la Motoneige. Pour une fois, la publicité n’exagère pas. Les forêts enneigées, les rivières et les lacs glacés ainsi que les montagnes couvertes de neige offrent des panoramas spectaculaires, tout pour plaire aux amateurs.

Je n’ai rien contre les efforts déployés par Promotion Saguenay pour accueillir les croisiéristes, mais je souhaiterais que les mêmes efforts servent à accueillir les motoneigistes venus d’ailleurs. Il y a quelques années, je me souviens avoir couvert une conférence de presse à l’Auberge des îles de Saint-Gédéon, où on avait assis la ministre fédérale Mélanie Joly sur un skidoo et qui avait déclaré, joues rougies et voix enthousiaste, qu’il fallait miser sur l’or blanc de la région, en référence à la neige et par ricochet, la motoneige. Or si les gouvernements admettent que ce loisir constitue un produit d’appel pour des visiteurs américains et européens, il me semble que les bottines ne suivent pas les babines. Du côté de Québec, le Programme d’aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec sert surtout aux infrastructures : passerelles, ponceaux, sécurité des sentiers, et à financer une partie de la machinerie. Quant aux revenus provenant des droits d’accès annuels, une bonne partie va aux assurances (pour le membre et les clubs), le reste est retourné en majorité aux clubs locaux pour l’entretien des sentiers (achat et entretien des surfaceuses, salaire des conducteurs de surfaceuses, droits de passage sur les terres privées). Autant dire qu’il ne reste rien pour la promotion. Celle-ci vient généralement des municipalités et des MRC, qui font un bon travail mais avec des moyens très limités.

Mais une idée a surgi dans ma tête à la suite de deux publications coup sur coup sur les réseaux sociaux. Roch Voisine était au Domaine L’Or-Piste au nord des Monts Valin le week-end dernier, un coin tout à fait pittoresque qui gagne à être connu, pendant qu’au même moment, le multimillionnaire et collectionneur de Ferrari Luc Poirier était de passage au Relais La Chapelle, toujours sur les Monts Valin. Si ces deux-là, qui peuvent tout se permettre, ont choisi le Saguenay pour leur randonnée, c’est que la réputation de la qualité de nos sentiers et de notre neige est reconnue. Pourquoi ne pas miser sur une promotion avec ce genre de personnalités? Une campagne axée sur le témoignage de ses personnes connues, faisant office d’ambassadeurs pour mettre de l’avant cette activité? Moi j’imagine bien une campagne de pub télé, radio, web où l’on verrait Véro et Louis rouler sur nos sentiers. Ou Louis-José Houde. Ou Mélissa Désormeaux-Poulin. Ou Laurent Duvernay-Tardif. Ou bien, peut-être encore mieux, le Dolmissois Mario Pelchat.

Et puis il y a plusieurs endroits complètement sous-estimés qui ne reçoivent pas encore tout le crédit et le nombre de visiteurs qu’ils méritent. Le parcours de la Passerelle du 49ième est un trésor encore méconnu. Ce sentier du Parc des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean devrait être envahi. Même des motoneigistes du Saguenay ne le connaissent pas.