Une satire meurtrière à la Agatha Christie 

Le Théâtre des 4 planches de Saint-Félicien profite de la petite pause avant l’arrivée de l’hiver pour présenter la pièce Un cadavre à l’entracte de l’auteur Pierre-Yves Lemieux.

Cette 26e production en 25 ans d’existence de la troupe propose six représentations, les 22, 23, 24, 29, 30 novembre et 1er décembre. Les représentations se tiendront à l’auditorium de la Polyvalente des Quatre-Vents (les dimanches à 14h et sur semaine à19h30). Les billets seront en vente sous peu (à surveiller sur la page Facebook de la troupe).

La distribution est composée de quatre comédiennes et comédiens : Tao Hulot, Alixe Verreault-Tremblay, Joan Tremblay et Dany Asselin.

Dans un théâtre où vient d'avoir lieu une comédie policière, un meurtre se produit et quatre personnes enfermées tentent d'échapper à l'assassin qui signe ses crimes de poupées Bout'chou.

« C’est une satire, un pastiche d’Agatha Christie qui mélange la peur et le rire. L’objectif, c’est que le public ne devine pas la fin », explique Christian Laprise, le metteur en scène et qui est assisté de Marie-Michèle Bergeron. Une opportunité aussi pour le spectateur de développer sa propre thèse, de tenter d’identifier le coupable.

Christian Laprise, bien connu dans le milieu comme comédien et improvisateur, en est à sa première mise en scène théâtrale.

« J’ai déjà fait de la mise en scène pour des chorales ou comme assistant. Mais au théâtre, c’est ma première grande expérience. Ça se passe super bien », dit Christian Laprise.

Les répétitions ont commencé à la fin d’août dernier et se resserrent au fur et à mesure que le grand jour approche.

Sur une erre d’aller

Le Théâtre des 4 planches s’est repositionné et présente dorénavant sa production annuelle à l’automne, une période de l’année généralement plus tranquille et qui permet de rejoindre plus de gens.

« Ça n’a pas toujours été facile pour le théâtre amateur, surtout avec la pandémie. Mais depuis, ça se replace tranquillement. On est sur une erre d’aller. Il y a de la relève. Par exemple, on a des jeunes de 21, 22 ans et début trentaine. Pour la pièce actuelle, on a fait passer des auditions et neuf personnes se sont présentées. Pour nous, c’est une banque de noms en réserve », se réjouit Christian Laprise.

Rappelons que le Théâtre des 4 planches a participé au Festival international de théâtre de Mont-Laurier qui avait lieu en septembre dernier, avec la pièce Arlequin, serviteur de deux maîtres.

De même, le Théâtre des 4 planches organise dans l’année des formations en collaboration avec le Théâtre Mic-Mac, des lectures publiques et autres activités.

« L’an dernier, nous avons offert en collaboration avec la Ville de Saint-Félicien des ateliers de théâtre pour les jeunes. Cela a mené à une présentation devant public », conclut Christian Laprise.