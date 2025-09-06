Normandin accueille la 2e édition du Festival Équilibre

La 2e édition du Festival Équilibre a ouvert ses portes vendredi 5 septembre au site touristique Chute-à-l’Ours, offrant trois jours dédiés à la découverte et à la pratique du bien-être sous toutes ses formes. Destiné à tous, que l’on soit curieux, débutant ou passionné, le festival invite chacun à ralentir, apprendre et s’amuser dans un cadre ressourçant.

Axé sur les six dimensions du bien-être, le Festival Équilibre propose une programmation riche et variée. Une trentaine d’ateliers sont prévus samedi et dimanche pour permettre aux participants d’explorer, de se connecter et de nourrir leur équilibre intérieur. Conférences inspirantes, spectacles et cérémonies, activités rassembleuses et kiosques de soins complètent l’offre, promettant une expérience immersive et enrichissante.

Le programme s’ouvre sur une cérémonie inaugurale vendredi soir, suivie d’un concert vibratoire avec MIDORA. Samedi, les ateliers débutent dès 9h et se poursuivent jusqu’à la soirée de danse extatique animée par DJ Gandalf. Dimanche, les activités matinales se concluent par la cérémonie de clôture à 13h, avant la fermeture du site à 14h.

Au-delà des ateliers et conférences, le festival met l’accent sur la convivialité et la détente. Les visiteurs peuvent profiter de stations santé, de kiosques variés et de moments magiques, le tout dans une atmosphère propice aux échanges et au ressourcement.