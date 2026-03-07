Le Club de natation de Saint-Félicien retrouve sa piscine rénovée

Après plus d’un an et demi de déplacements à Dolbeau-Mistassini, les nageurs du Club de natation de Saint-Félicien (CNSF) ont pu retourner dans leur piscine du Cégep de Saint-Félicien à la mi-février. Fermée à l’automne 2024 à cause de problèmes structurels et de fuites, la piscine avait nécessité des travaux de rénovation majeurs.

« On est revenu dans notre piscine le 9 février dernier. On est vraiment heureux de la retrouver. C’était le temps de revenir à la maison, après un an et demi à faire du covoiturage. Le moral des troupes était rendu à son plus bas. Mais là, le moral ne peut pas être mieux, tout le monde est tellement content. Tout est beau, on a de nouveaux vestiaires en plus, on retrouve notre piscine proche de chez nous. On réalise à quel point on est chanceux d’avoir cette installation ici », souligne Stéphanie Labelle, présidente du CNSF.

Le retour dans de meilleures installations se fait sentir sur les inscriptions.

« On a rapidement rempli toutes nos places disponibles, et on a même créée une liste d’attente ! Pour notre école de natation, c’est-à-dire les 5-8 ans, on a un fort regain d’inscriptions, ils sont 31 nageurs. On a rarement vu ça, même dans la relance après la COVID. On repart en force ! On est optimiste pour l’avenir. »

Impacts

La longue absence de la piscine a toutefois laissé des traces.

« Être un an et demi sans notre piscine a eu des impacts, c’est certain. On n’a pas pu inscrire de nouveaux nageurs dans notre école de natation pendant tout ce temps, donc on a un trou de nageurs de presque deux ans. Mais avec la relance qu’on vit présentement, l’avenir est prometteur et on se relance bien », précise la présidente.

Du côté de la formation, le club a su anticiper la situation. La formation de sauveteurs, notamment grâce au club de sauvetage sportif actif l’été, a permis de maintenir une relève. Quant à la formation d’entraîneurs, elle se poursuit, avec l’aide des nouvelles règles plus souples qui devraient permettre aux jeunes d’obtenir leur brevet plus rapidement.

Saison et compétitions

Avec la piscine désormais disponible, le CNSF a lancé une saison complète de 13 semaines. La campagne de financement Nage-o-don est également en préparation, et le club planche sur de nouveaux projets pour la saison 2026-2027, dont l’accueil d’une compétition Novice, la sélection pour les Jeux du Québec et une compétition pour la catégorie Maîtres.