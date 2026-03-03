SUIVEZ-NOUS

Mardi, 03 mars 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 17 s

KPop Demon Hunters Live

Les fans de K-Pop se sont rassemblés au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Émile Boudreau
Le 03 mars 2026 — Modifié à 10 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La musique coréenne a fait fureur au Saguenay-Lac-Saint-Jean en fin de semaine dernière alors qu’environ 6000 personnes ont convergé vers quatre centres commerciaux de la région pour assister au spectacle KPop Demon Hunters Live, un événement gratuit inspiré du film d’animation à succès K-Pop Demon Hunters, rapporte Radio-Canada.

Présentés samedi et dimanche dans quatre centres commerciaux du groupe immobilier Sandalwood, les spectacles ont attiré des foules particulièrement impressionnantes. Selon l’entreprise Le Petit Prince animation, qui en assure la production, près de 700 spectateurs se sont déplacés au Carrefour Jeannois de Roberval, 2000 au Centre Jonquière, 2300 a la Place du Saguenay à Chicoutimi et 1000 au Centre Alma.

La troupe québécoise, spécialement formée pour l’événement, incarnait sur scène le groupe fictif Huntrix, vedette du long-métrage. Les artistes y reprennent les costumes et chorégraphies des personnages Rumi, Mira et Zoey, dont les identités secrètes dans le film sont celles de chasseuses de démons. Parmi les interprètes, on retrouve notamment Jade Mathieu, qui prête ses traits à Rumi. La chanteuse fait actuellement partie de l’équipe de Mario Pelchat à l’émission La Voix, diffusée à TVA.

L’engouement pour cette performance n’est pas nouveau. La première représentation de KPop Demon Hunters Live a eu lieu le 2 novembre à Blainville, après que la productrice Priscilla Martinez, propriétaire de l’entreprise d’animation spécialisée dans les fêtes d’enfants et événements corporatifs, eut été submergée de demandes de jeunes souhaitant voir les chansons du film interprétées sur scène. La vidéo de cette première mouture a depuis été vue plus de 600 000 fois sur les réseaux sociaux.

Les admirateurs du film K-Pop Demon Hunters seront également heureux d’apprendre que les organisateurs de cette première série de spectacles au Saguenay-Lac-Saint-Jean devraient revenir dans la région. Cette fois, Huntrix sera accompagné d’une version québécoise des Saja Boys, le groupe rival du trio féminin formé de démons dans l’univers du film.

