Samedi, 07 mars 2026

Actualités

Saint‑Méthode se prépare pour la 29e édition de sa course de chiens de traîneau

Emmanuelle LeBlond
Le 07 mars 2026 — Modifié à 11 h 23 min le 05 mars 2026
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

La 29e édition de la course de chiens de traîneau de Saint-Méthode arrive à grands pas. Pas moins d’une cinquantaine de coureurs ont participé à la compétition l’an dernier et le comité organisateur espère en attirer tout autant, le 7 mars prochain.

« On espère avoir beaucoup de monde pour une belle journée. C’est la deuxième année qu’on agrandit la course », dit avec enthousiasme, Maxime Bonneau, vice-présidente du comité organisateur.

Quelques ajustements ont été apportés à l’événement. « L’an dernier, on a innové un peu. On a changé nos trails. On a changé notre parcours. On a changé notre site. On s’est acheté un autobus pour que le public et les coureurs puissent se réchauffer », énumère-t-elle.

Ces changements ont porté leurs fruits. L’événement, qui attirait auparavant une quinzaine de compétiteurs, a vu sa participation grimper à une cinquantaine de coureurs.

Ceux‑ci provenaient notamment du Lac‑Saint‑Jean, du Saguenay, de plusieurs régions du Québec… et de l’extérieur. « On a même eu du monde des États-Unis qui sont venus », souligne Maxime Bonneau.

À l’occasion de la 29e édition, cinq catégories seront présentées, soit celles de six à 10 chiens (23 kilomètres), six chiens (14 kilomètres), quatre chiens (5,6 kilomètres), deux chiens (2,5 kilomètres) ainsi que celle de la relève (0,3 kilomètre).

Maxime Bonneau prendra elle-même part à la compétition. « Je participe chaque année. Quand on part sur la ligne de départ, on a une très belle adrénaline avec nos chiens. Tous les efforts qu’on met dans l’année sont récompensés quand on fait une course. Les chiens nous le rendent en donnant tout ce qu’ils ont », exprime-t-elle.

Cette dernière invite d’ailleurs la population à assister à l’événement en grand nombre.

Il est possible de s’inscrire sur place jusqu’au matin de la course. La première catégorie débutera à compter de 10 h. L’événement se tiendra au 3490, rang Bergeron, à Saint-Méthode, pour assister à l’évènement.

La journée se conclura par un souper au centre communautaire de Saint‑Méthode.

