Investissement de plusieurs millions de dollars chez Nettoyeur FB

Après avoir insisté, à de nombreuses reprises, pendant plus d’un an, auprès de Patrice Bouchard, président-directeur général de Nettoyeur FB, il aura fallu attendre une fête d’amis pour qu’il nous dévoile les détails des travaux en cours à l’entreprise. Sans dévoiler le budget du chantier, il explique que le projet se soldera par des investissements de plusieurs millions de dollars.

Les travaux qui ont débuté à la mi-novembre devraient durer un an. Lorsqu’ils seront terminés, la superficie de l’entreprise, située sur le boulevard Hamel à Saint-Félicien, incluant une partie sur deux planchers, aura triplé.

« Tout va être changé. La seule partie de la bâtisse qui restera intacte c’est celle où l’on entre dans l’usine, à l’endroit où se trouvait jadis le restaurant Le Glouton. Patrice tenait à conserver ce patrimoine qui a marqué les débuts de l’histoire de l’entreprise », explique Martin Lamontagne, responsable des opérations et bras droit du PDG.

Deux phases

Les travaux seront réalisés en deux phases. Les travaux débutés il y a quelques semaines se font à l’arrière de la bâtisse, donc peu visibles pour les automobilistes qui circulent sur le boulevard Hamel.

« Lorsque les deux côtés arrière seront terminés, on débutera la deuxième phase, en agrandissant, de chacun des côtés, l’avant du bâtiment. C’est à cet endroit que la bâtisse aura deux étages », ajoute-t-il.

Le responsable des opérations explique que l’un des objectifs de ces travaux vise à améliorer le bien-être des employés avec, entre autres, l’ajout d’une deuxième ligne de production. « On veut leur offrir des locaux les plus efficaces et à la fine pointe de la technologie. C’est important pour nous et pour nos employés. »

Mentionnons que le contrat pour l’agrandissement de la bâtisse a été confié à l’entrepreneur Demeures du Lac dont le siège social est basé à Saint-Félicien.

Étudier chez Nettoyeur FB

Sans cesse à la recherche de couturières, Nettoyeur FB vivra une autre innovation en 2025 en proposant aux personnes intéressées de s’inscrire à une formation en couture. Une façon pour l’entreprise de se sécuriser face à la pénurie d’emplois et la rareté des personnes qui travaillent dans ce domaine.

« Nous allons démarrer une cohorte d’étudiants en couture. Ils vont suivre leur formation ici, à l’intérieur de nos murs. Pour réaliser ce projet, Patrice discute avec les autorités du Centre de formation professionnelle du CSS du Pays-des-Bleuets qui offre des services d’enseignement général et de formation professionnelle aux élèves, jeunes et adultes. »

Mentionnons que l’agrandissement et l’ajout d’une deuxième ligne de production permettront d’augmenter le nombre d’employés qui se situe à une cinquantaine présentement.

« Nous avons déjà débuté la formation des futurs employés. On veut être prêt lorsque les travaux seront terminés », conclut Martin Lamontagne.