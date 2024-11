Le bien-être animal au cœur de la mission de Chico

Contenu commandité

Chez Chico, chaque décision est guidée par un respect pour les animaux et leur bien-être. Que ce soit pour choisir la nourriture idéale, les jouets ou les accessoires, l’équipe est formée pour offrir des conseils sur mesure, adaptés non seulement aux besoins spécifiques de chaque animal, mais aussi aux réalités des familles. « Nous comprenons que chaque animal est unique, tout comme chaque famille. Notre objectif est d’assurer le bien-être de vos compagnons tout en tenant compte de vos priorités quotidiennes et de votre budget », explique Christopher Lebrun, propriétaire des succursales Chico de Jonquière, Alma et Roberval.

UN SERVICE PERSONNALISÉ AXÉ SUR LA CONFIANCE

L’équipe Chico se distingue par une approche qui met l’accent sur la relation client. « Nous croyons fermement au dicton Mi casa es tu casa – ce qui veut dire ma maison est ta maison. Nous souhaitons que chaque client se sente accueilli comme un membre de la famille lorsqu’il entre dans nos boutiques », poursuit Christopher. Cet esprit d’accueil se traduit par un service où l’écoute et le conseil personnalisé sont essentiels. « Nous prenons le temps de connaître chaque client, de comprendre leurs besoins et d’ajuster nos recommandations en conséquence. »

DES CONSEILS EXPERTS ET UNE RELATION DE CONFIANCE

Ce qui rend Chico unique, c’est l’expertise de son équipe, combinée à une approche pédagogique qui permet aux propriétaires de mieux comprendre les besoins alimentaires de leurs animaux. « Nos clients apprécient particulièrement que nous prenions le temps de tout expliquer, du choix de la nourriture aux bienfaits pour leur animal, jusqu’à ce qu’ils soient vraiment en confiance avec leur achat », ajoute Christopher.

Pour Chico, la satisfaction du client ne s’arrête pas à la vente : « Ma plus grande fierté, c’est de réussir là où d’autres ont échoué – trouver la bonne croquette pour un animal avec des besoins spécifiques. Nous sommes déterminés à continuer d’essayer jusqu’à ce que nous trouvions ce qui fonctionne pour votre compagnon. Notre engagement, c’est que personne ne quitte la boutique sans avoir une solution adaptée », assure-t-il.

UN ENGAGEMENT LOCAL ET COMMUNAUTAIRE

Chico, c’est plus qu’une simple animalerie. Avec une profonde conscience sociale, l’entreprise s’implique dans la communauté en soutenant des causes locales. L’une de leurs principales collaborations est avec l’organisme Chats sans Abri d'Alma. Chico apporte également son soutien au refuge La Passion de Rubie, un autre acteur local important, dédié à la protection des animaux. En soutenant ces initiatives, Chico montre que son engagement envers les animaux va bien au-delà des murs de ses boutiques.

CHICO ROBERVAL : NOUVELLE OUVERTURE!

La nouvelle boutique de Roberval est prête à vous accueillir! Les employés, déjà formés, sont impatients de rencontrer les familles et leurs animaux. Venez découvrir l’expérience Chico et profiter de conseils avisés.

1221, BOULEVARD MARCOTTE, ROBERVAL

418 996-2001